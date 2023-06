Jorge Messi habló sobre el regreso de Lionel al Barcelona: Está bastante complicado

La posible vuelta de Lionel Messi al Barcelona mantiene en vilo al mundo del fútbol. Muchos son los fanáticos que quieren volver a ver al astro argentino con la camiseta blaugrana. En ese sentido, después de la reunión de una media hora que se produjo este lunes entre el padre del futbolista, y quien además, es su agente, con el presidente Joan Laborde, parecía que la historia de un posible regreso podía encaminarse. A la espera de la confirmación oficial de la aprobación por parte de La Liga para el plan de viabilidad económico que presentó el club catalán, necesario para poder gestionar a vuelta del histórico número 10, en las últimas horas se dieron a conocer unos mensajes que Jorge intercambió con el periodista Carlos Monfort, de Jijantes FC, el canal de streaming liderado por Gerard Romero, especialista en la información del Barcelona.

“Está difícil, veo bastante difícil una llegada de Messi al Barcelona. No creo que se dé, está bastante complicado”, fue la primera declaración que hizo Monfort durante la transmisión en vivo en nombre del padre de Messi.

“Ahora mismo depende de varias cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será. Hay muchas cosas en juego, muchas cosas que estamos pendientes y no es lo económico. Él jugaría gratis”, agregó según las palabras del agente del capitán de la selección argentina que se consagró campeón del mundo en Qatar.

Acto seguido, Monfort y Romero contaron la situación que planteó Jorge sobre cómo afecta la novela de su posible regreso el futbolista próximo a cumplir 36 años. “Le molesta que se hable mal de su hijo porque él sufre. Que no es que no quiera venir, pero que anímicamente está mal, no sabe qué hacer”, fueron las palabras del papá de Leo según lo que expresaron los periodistas españoles.

“Está aburrido de la situación y que siente un poco de presión después de estos dos años en París, que para él han sido difíciles sobre todo porque los primeros cuatro meses tuvo que vivir en un hotel y que psicológicamente y anímicamente fueron complicados”, dijeron sobre lo que les contó Jorge en relación a la llegada de La Pulga a la capital de Francia para jugar en PSG.

Por último, tanto Monfort como Romero remarcaron que Jorge les aseguró que “la relación con Laporta es muy buena”. Y que, en caso de que no se defina su regreso al Barça, habrá un comunicado en el que confirmará qué será de su futuro la próxima temporada. “Mañana, o pasado mañana, se anunciará tanto si viene como si no viene”, agregaron.

Por último, los periodistas destacaron que, luego de la reunión entre Jorge Messi y Laporta en la residencia del titular de la institución culé, desde “el club están sorprendidos por esta presión de esos dos, tres días, porque el club está trabajando para que haya dos o tres salidas”.

Hay que recordar que, tras ese encuentro, el papá del jugador argentino habló mientras era seguido por varios periodistas. “¿Vuelve Lionel a Barcelona? “No sé nada todavía”, fue lo primero que contestó. Acto seguido, le preguntaron: “¿Le gustaría a la familia Messi que vuelva a Barcelona?”, a lo que contestó: “Le encantaría”, agregó. Por último, tras ser consultado por el plan que tiene que armar la institución culé, Jorge dijo: “Hemos hablado el otro día pero nada concreto” y también contestó un “sí” ante la consulta “¿Confía en que puede regresar?”.