Fuerte cruce de Coudet con un periodista tras el triunfo de River: "No te equivoques con lo que estás diciendo"

River consiguió este domingo su primer triunfo en el Clausura al vencer 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental. Sin embargo, después del partido, el foco de la conferencia de prensa quedó puesto en el fuerte cruce que protagonizó Eduardo Coudet con un periodista.

Hernán "Tano" Santarsiero, reconocido periodista partidario de River, tomó la palabra y planteó una observación al entrenador sobre la seguidilla de partidos que el equipo había perdido, incluida una final.

"No quiero dejar pasar algo. Fue gravísimo lo que pasó con esta batería de partidos que se perdió, incluyendo la final... En algún momento lo dijiste con cierta liviandad y los hinchas de River están enojados", expresó el periodista.

Coudet lo interrumpió y respondió con firmeza: "No, no lo digo con ninguna liviandad. No te equivoques con lo que estás diciendo. El partido anterior puse la cabeza sobre la mesa, sé las consecuencias que trae estar en donde estoy. Soy respetuoso, pero no b... Es una locura lo que estás diciendo".

El intercambio continuó durante varios minutos. El entrenador insistió en que conoce las exigencias que implica dirigir a River y cuestionó la interpretación realizada sobre sus declaraciones anteriores.

"¿Vos te creés que no sé todo lo que me juego? Te equivocaste con el concepto. No voy a permitir que todo pase. En mi conferencia pasada no vi ninguna liviandad. Yo trabajo todos los días, le doy la seriedad que se merece a este trabajo... Quedate tranquilo que yo dejé horas y horas para que River hoy tenga estos jugadores. Liviandad no, no te lo voy a permitir", sostuvo.

El cruce fue uno de los últimos momentos de la conferencia de prensa de Coudet en el Monumental y rápidamente generó repercusión entre los hinchas en las redes sociales.

Las frases de Coudet tras el triunfo de River

Sobre la actitud de los jugadores

"Para ser sincero, siento que los jugadores se tiran de cabeza por mí y por River. Tener esa sensación es importantísimo. Entiendo que solo se puede hablar de falta de tiempo de trabajo cuando ganás, porque cuando perdés en un club de esta magnitud todo suena como excusa. No tengo duda de que vamos a estar mejor. Tenemos un equipazo, vamos a jugar bien al fútbol".

Sobre el penal del segundo gol

"Al principio no la leyó el árbitro, pero llamó bien el VAR y se corrigió. No quiero opinar más de estas cosas, nosotros tenemos que trabajar y salir a ganar en cada partido jugando cada vez mejor. Seguramente, así todo va a funcionar".

La crítica a un comentarista de televisión

"El otro día el comentarista dice que usé a Freitas de carrilero. Creo que se analiza mucho. Hay veces se analiza positivamente, pero cuando hay cachetazos se opina de otra manera. El comentarista también dijo que la jugada de Correa no había sido penal".

Sobre las versiones de problemas en el vestuario

"¿Dónde están los que hablaron? ¿Quién de ustedes dijo que había un problema interno? ¿Alguno se anima a arriesgar su trabajo levantando la mano? Nadie la levantó... En el quilombo, todo suma. Acá hay que ganar; si no, venden los problemas. Sé en dónde estoy. Cuando empecemos a ganar, nos queremos todos y todo se va a ver más lindo".