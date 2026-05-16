El joven tenista catamarqueño Juan Manuel La Serna hizo historia al consagrarse campeón del Challenger Sudamericano disputado sobre polvo de ladrillo en la ciudad de Córdoba.

En la final, el deportista superó al uruguayo Franco Roncadelli en un encuentro muy parejo que se definió en tres sets: 5-7, 6-2 y 6-3. Con este resultado, La Serna, que se ubicaba en el puesto 367° del ranking ATP, escalará hasta la posición 282°.

Un catamarqueño en lo más alto: Juan Manuel La Serna conquistó el Challenger de Córdoba

El camino al título

La Serna alcanzó la final tras una sólida semana de competencia. En su recorrido venció a los argentinos Juan B. Torres por 6-4 y 6-2; a Valerio Aboian (ATP 494) por 4-6, 6-1 y 6-0 en los cuartos de final, en un partido de 2 horas y 39 minutos; a Gonzalo Villanueva (ATP 376) por 6-3 y 6-4 en octavos de final, en 1 hora y 37 minutos; y a Máximo Zeitune (ATP 646) por 6-3 y 6-4 en 16avos de final, en 1 hora y 41 minutos.