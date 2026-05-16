Se abrieron las inscripciones para el Rally "Ciudad de Recreo"

La organización de Rallyceros Catamarca informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Rally "Ciudad de Recreo", competencia que se disputará los días 23 y 24 de mayo en la ciudad de Recreo, departamento La Paz.

La prueba corresponderá a la segunda fecha del campeonato y reunirá a pilotos y navegantes de distintos puntos de la provincia y la región, en un fin de semana que promete velocidad, adrenalina y un importante movimiento deportivo y turístico para la ciudad.

Desde Rallyceros destacaron las expectativas generadas para esta nueva fecha y remarcaron el crecimiento que viene teniendo la categoría en cada presentación.

"Estamos muy contentos por el acompañamiento que venimos teniendo en cada carrera. Recreo siempre recibe de gran manera al rally y creemos que esta fecha volverá a ser una verdadera fiesta para los amantes del automovilismo", señalaron desde la organización.

Asimismo, indicaron que ya trabajan junto al municipio y los distintos equipos técnicos para ultimar detalles relacionados con la seguridad, los recorridos y la logística del evento.

"Queremos que los pilotos, navegantes y el público disfruten de un gran espectáculo. Venimos trabajando desde hace semanas para garantizar una competencia organizada y segura", expresaron.

Desde la organización también invitaron a los competidores de toda la provincia y de regiones vecinas a ser parte de la competencia y destacaron el nivel que viene mostrando el campeonato.

Los interesados en participar podrán completar el formulario de inscripción escaneando el código QR difundido en las redes oficiales de Rallyceros Catamarca o ingresando al siguiente enlace: https://goo.su/5qWxBd1

El Rally "Ciudad de Recreo" se prepara para recibir a cientos de fanáticos del deporte motor, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del interior catamarqueño.