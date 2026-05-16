Dybala se aleja de Boca: el DT de Roma aseguró que quiere seguir en Italia y crece la expectativa en el fútbol argentino

Paulo Dybala y Boca ya protagonizan una de las novelas del próximo mercado de pases, pero en las últimas horas el futuro del delantero parece acercarse a su continuidad en la Roma de Italia.

El entrenador del club italiano, Gian Piero Gasperini, fue contundente al referirse a la situación del campeón del mundo con la Selección argentina. "Es importante que tanto el club como el jugador tienen la misma idea", afirmó este sábado.

El técnico reveló además que los primeros contactos entre la dirigencia de la Roma y el agente del futbolista "han sido positivos", lo que refleja el optimismo del club para lograr la renovación.

Las declaraciones se dieron en la conferencia de prensa previa al clásico frente a Lazio, un partido clave para la clasificación del equipo a la Champions League.

Gasperini también confió en que las partes alcanzarán un acuerdo económico que destrabe la negociación. "Cuando hay voluntad de ambas partes, siempre se encuentra la solución", sostuvo.

La definición del futuro de Dybala sigue de cerca por los hinchas de Boca y por el público argentino, que aguarda novedades de cara al próximo mercado de pases.