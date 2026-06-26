Boca acordó la llegada de un arquero mundialista

Boca dio un paso decisivo en el mercado de pases al alcanzar un acuerdo para incorporar al arquero colombiano Álvaro Montero, una de las prioridades del club para reforzar una posición que el cuerpo técnico consideraba clave de cara a las competencias del segundo semestre de la temporada.

La operación contempla la compra del pase del futbolista a Vélez, club en el que actualmente se desempeña, y la firma de un contrato por cuatro temporadas con el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

De acuerdo con lo previsto, el guardameta se incorporará oficialmente una vez que concluya su participación con la Selección de Colombia en el Mundial 2026, certamen para el que fue convocado por el entrenador Néstor Lorenzo. El acuerdo se encuentra prácticamente cerrado y únicamente restan cumplirse los pasos formales para que el arquero se convierta en nuevo futbolista del Xeneize.

Una búsqueda que se extendió durante varias semanas

La llegada de Montero es el resultado de un seguimiento que Boca venía realizando desde hacía varias semanas. El arquero colombiano figuraba entre los principales objetivos de la dirigencia para fortalecer un puesto que fue considerado prioritario por el cuerpo técnico de cara a la segunda parte del año.

Durante las últimas horas, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aceleró las negociaciones, lo que permitió avanzar rápidamente en una operación que finalmente derivó en un acuerdo con Vélez. La incorporación apunta a sumar experiencia, jerarquía y una competencia sólida en una posición considerada determinante dentro del funcionamiento del equipo.

Un recorrido reciente por el fútbol argentino

Álvaro Montero llegó a Vélez a comienzos de 2026, proveniente de Millonarios de Colombia, mediante un préstamo. Su adaptación al fútbol argentino fue rápida y le permitió consolidarse como una pieza importante dentro del equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto.

Las actuaciones del arquero llevaron al Fortín a avanzar en la compra definitiva de su ficha.

Sin embargo, la propuesta presentada por Boca modificó el rumbo de las negociaciones y terminó encaminando el traspaso del futbolista hacia el conjunto de La Ribera. De esta manera, el arquero colombiano cambiará de club luego de un semestre en el que logró afianzarse dentro del fútbol argentino.

Un refuerzo para un puesto considerado prioritario

La búsqueda de un arquero se intensificó en Boca como consecuencia de distintas situaciones que afectaron esa posición durante el semestre.

Por un lado, el equipo sufrió la lesión de Agustín Marchesín. Al mismo tiempo, Leandro Brey no logró consolidarse como titular a lo largo del torneo. Ese contexto llevó al cuerpo técnico y a la dirigencia a concentrar esfuerzos en la incorporación de un arquero con experiencia y capacidad para disputar el puesto desde el primer momento.

Con la llegada de Montero, Rodolfo Arruabarrena contará con una nueva alternativa para un sector del equipo considerado uno de los más sensibles.

Experiencia internacional y presente mundialista

Uno de los aspectos que más valoró Boca durante el seguimiento realizado al arquero colombiano es su recorrido tanto en el fútbol de su país como en la selección nacional.

Montero posee experiencia en el fútbol colombiano y actualmente integra el plantel de la Selección de Colombia que disputa el Mundial 2026. Su convocatoria por parte de Néstor Lorenzo representa otro de los elementos que acompañan su incorporación al club argentino.

Además, su rápida adaptación al fútbol local quedó reflejada en el rendimiento mostrado durante su paso por Vélez.

Ese desempeño fortaleció el interés de Boca por concretar la operación antes del inicio de las competencias correspondientes al segundo semestre.

Una apuesta para fortalecer el plantel

La incorporación del arquero se inscribe dentro del proceso de reestructuración que Boca busca llevar adelante con vistas a los desafíos deportivos que afrontará durante la segunda parte del año.

El objetivo es reforzar el plantel con futbolistas que aporten experiencia y amplíen las variantes disponibles para el entrenador. En ese contexto, la llegada de Montero representa uno de los movimientos más importantes realizados hasta el momento por la institución en el actual mercado de pases.

La intención del club es potenciar un puesto que durante los últimos meses generó la necesidad de sumar una nueva alternativa de jerarquía.

Un acuerdo encaminado hacia su oficialización

Aunque todavía resta completar los procedimientos administrativos correspondientes, el acuerdo entre Boca y Vélez se encuentra prácticamente resuelto.

Una vez finalizada la participación de Montero con la selección colombiana en la Copa del Mundo, el arquero avanzará con la firma del contrato que lo vinculará al club durante las próximas cuatro temporadas. Con ese paso quedará formalizada una operación que fue trabajada durante varias semanas y que terminó acelerándose en los últimos días gracias al entendimiento alcanzado entre ambas instituciones.