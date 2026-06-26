Colapinto comenzó con firmeza en Austria y finalizó octavo en la primera práctica libre

El argentino Franco Colapinto tuvo un inicio positivo en el Gran Premio de Austria al completar una destacada actuación en la primera práctica libre disputada en el circuito Red Bull Ring, donde concluyó en el octavo lugar con su Alpine.

La sesión representó el primer contacto oficial de los equipos con la pista austríaca y sirvió para comenzar a evaluar el rendimiento de los monoplazas en un fin de semana que aparece marcado por la incorporación de nuevas actualizaciones técnicas y por la búsqueda de consolidar el rendimiento mostrado en competencias anteriores.

En ese contexto, Colapinto consiguió ubicarse entre los protagonistas de la jornada al finalizar dentro del grupo de los diez mejores tiempos, una actuación que refleja un comienzo alentador para el piloto argentino, quien busca prolongar su buen presente en la Fórmula 1.

Su Alpine presentó actualizaciones en el alerón delantero, uno de los aspectos técnicos que comenzaron a ser analizados durante esta primera salida a pista, en una sesión que tuvo un intenso trabajo de evaluación por parte de todas las escuderías.

Mercedes marcó el ritmo desde el inicio

La primera práctica libre quedó en manos de Kimi Antonelli, quien registró el mejor tiempo de la sesión y encabezó el dominio de Mercedes en el comienzo del fin de semana. El joven piloto superó por apenas 40 milésimas a su compañero de equipo, George Russell, en una definición muy ajustada que confirmó la competitividad de la escudería alemana en el trazado austríaco.

El tercer lugar fue para Oscar Piastri, de McLaren, quien finalizó a 0s117 del registro conseguido por Antonelli, completando así el grupo de punta de una práctica que mostró diferencias muy reducidas entre los principales protagonistas.

El rendimiento de Mercedes permitió que el equipo comenzara el Gran Premio con una demostración de solidez, marcando el rumbo de la actividad en el Red Bull Ring luego de la reciente victoria conseguida por Ferrari en Barcelona.

Actualizaciones y evaluaciones técnicas

La primera práctica estuvo marcada por un intenso trabajo de puesta a punto de los monoplazas. Uno de los casos más relevantes fue el de Max Verstappen, quien estrenó un nuevo paquete de mejoras en su Red Bull. El vigente protagonista del equipo austríaco perdió los primeros minutos de la sesión debido a problemas en su monoplaza, circunstancia que condicionó parte de su trabajo inicial.

Pese a ese inconveniente, Verstappen consiguió recuperarse para finalizar en el cuarto puesto, mostrando un rendimiento competitivo una vez solucionados los problemas que retrasaron su salida a pista.

Por su parte, Lewis Hamilton, vencedor de la carrera anterior, concluyó la práctica en la quinta posición, aunque quedó separado por casi siete décimas respecto del mejor tiempo registrado por Antonelli. La sesión permitió a los equipos recopilar información sobre el comportamiento de las nuevas configuraciones mecánicas y aerodinámicas implementadas para esta fecha del campeonato.

Colapinto, entre los protagonistas de la jornada

Dentro de ese escenario de pruebas y evaluaciones, Franco Colapinto logró destacarse con una actuación consistente que le permitió finalizar en el octavo lugar.

El piloto argentino se mantuvo entre los mejores registros de la sesión utilizando un Alpine que incorporó modificaciones en el alerón delantero, uno de los elementos sometidos a análisis durante el entrenamiento. Su ubicación entre los diez primeros representa uno de los aspectos destacados de la jornada y constituye un comienzo favorable para afrontar el resto de las actividades previstas durante el Gran Premio de Austria.

También sobresalió el desempeño de Dino Beganovic, quien reemplazó a Charles Leclerc en Ferrari durante esta práctica libre. El piloto concluyó dentro del top 10 y se convirtió en el mejor ubicado entre los debutantes y pilotos novatos presentes en la sesión.

Problemas mecánicos y bandera roja

La práctica también dejó lugar para los inconvenientes técnicos que afectaron a algunos equipos. El mexicano Sergio Pérez protagonizó una jornada complicada con Cadillac, escudería con la que experimentó diversas fallas mecánicas durante la sesión.

Los problemas terminaron obligándolo a abandonar cuando restaba apenas un minuto para la finalización del entrenamiento. Como consecuencia de ese incidente, la dirección de carrera mostró la bandera roja, dando por concluida anticipadamente la práctica libre.

Pérez terminó ubicado en la posición 21, mientras que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, cerró la sesión en el puesto 13.

Un viernes con altas temperaturas y expectativas abiertas

La primera actividad oficial del Gran Premio de Austria se desarrolló bajo altas temperaturas, una condición que acompañó el intenso trabajo de evaluación realizado por pilotos e ingenieros durante toda la sesión.

El análisis de las nuevas actualizaciones, la búsqueda de la mejor puesta a punto y los distintos incidentes técnicos configuraron una práctica dinámica que dejó numerosos aspectos para estudiar de cara a la continuidad del fin de semana. Entre esos resultados, el octavo puesto de Franco Colapinto aparece como una de las noticias destacadas de la jornada para Alpine. El piloto argentino inició el trabajo en el Red Bull Ring con un rendimiento competitivo, mientras Mercedes mostró fortaleza desde el comienzo gracias a los tiempos de Kimi Antonelli y George Russell.

Con el desarrollo de la primera práctica libre ya completado, las expectativas permanecen abiertas para las siguientes sesiones del Gran Premio de Austria, en las que los equipos continuarán ajustando sus monoplazas con el objetivo de consolidar su rendimiento en el circuito austríaco.