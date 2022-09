Juegos Evita: ya hay clasificados en Tiro Deportivo y Acuatlón

La etapa provincial de los Juegos Nacionales Evita de Acuatlón y Tiro Deportivo se realizaron en las instalaciones del Club Tiro Federal.

La jornada inició con Tiro Deportivo, donde los representantes de la Capital Ángeles Acevedo, Zair Abregú Quevedo, Valentina y Mateo Santillán, serán los representantes de Catamarca en la instancia Nacional en Mar del Plata.

Por otro lado, en la tarde se llevó a cabo el Acuatlón entre los deportistas capitalinos. En Femenino Sub 14, clasificaron Juliana García y Zahira Nieva Carrión. Por el lado Masculino, en Sub 14 hicieron lo propio Marcos Gutiérrez y Leonardo Gershani, y en Sub 16, Leonel García y Ezequiel Alejandro Ross.

La organización contó con la Dirección de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.