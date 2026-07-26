Juventus reconoció su interés por Dibu Martínez y Spalletti admitió que busca un arquero competitivo

El futuro de Emiliano "Dibu" Martínez volvió a quedar en el centro de la escena del mercado de pases europeo. Después de casi seis años en Aston Villa, el arquero argentino estaría dispuesto a cambiar de club y Juventus aparece como uno de los principales interesados en contratarlo.

El propio entrenador del conjunto italiano, Luciano Spalletti, reconoció públicamente que analiza la posibilidad de incorporar al campeón del mundo. "Es un arquero que quiere cambiar de equipo y nosotros buscamos competitividad", afirmó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

El técnico explicó que Juventus actualmente cuenta con dos arqueros, pero que la dirigencia trabaja para encontrar alternativas durante el mercado.

"Sabemos que es un mercado de pases difícil, pero estamos charlando con los directivos y el director general. Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones", sostuvo Spalletti.

Aston Villa no quiere desprenderse de Dibu

Mientras Juventus analiza la posibilidad de avanzar por el arquero argentino, Aston Villa dejó en claro que no tiene intención de facilitar su salida.

Según medios ingleses, el club de Birmingham estaría dispuesto a sentarse a negociar a partir de una oferta de al menos 10 millones de euros. Sin embargo, el director deportivo Damian Vidagany remarcó que la prioridad es mantener al marplatense.

"No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada", manifestó.

Martínez tiene contrato con Aston Villa hasta 2029 y, por el momento, se prepara para regresar a Inglaterra y comenzar la pretemporada bajo las órdenes de Unai Emery.

El conjunto inglés afrontará además una temporada exigente, con participación en la Champions League, por lo que pretende conservar a uno de sus principales referentes.

Una temporada de alto nivel

Durante la temporada 2025/26, Martínez volvió a consolidarse como una de las figuras de Aston Villa. El arquero fue uno de los pilares del equipo dirigido por Emery y tuvo un papel importante en la campaña que terminó con la consagración en la Europa League, tras la victoria por 3-0 ante Friburgo en mayo.

En el Mundial 2026, además, volvió a ser protagonista con la Selección Argentina y tuvo actuaciones decisivas durante el camino hacia la final frente a España.

De acuerdo con el material proporcionado, Martínez tuvo intervenciones determinantes en los cruces ante Cabo Verde, Egipto e Inglaterra y cerró el torneo con 11 atajadas en la final.

Ahora, mientras Aston Villa busca retenerlo y Juventus evalúa concretar su incorporación, el futuro del arquero argentino se convirtió en uno de los principales focos del mercado europeo.

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