La AFA confirmó los precios para la despedida de Messi de la Selección: cuánto cuestan las entradas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este sábado los precios de las entradas para el amistoso que la Selección argentina disputará frente a Benín el próximo martes 6 de octubre en el estadio de River Plate, en horario todavía a confirmar.

El encuentro tendrá un significado especial, ya que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

Los valores de las localidades varían según la ubicación dentro del estadio. La entrada para la popular tendrá un costo de $90.000, mientras que la destinada a menores de entre 3 y 10 años será de $29.000.

En cuanto a las plateas, los precios establecidos por la AFA son los siguientes:

Popular: $90.000

Menor a popular (3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

Cuándo y dónde comprar las entradas

La venta de entradas será exclusivamente online a través de Deportick y comenzará el martes 22 a las 18:00.

El partido se disputará en el estadio de River Plate el martes 6 de octubre, aunque el horario del encuentro todavía no fue confirmado.

Para los hinchas de Catamarca que quieran estar presentes en la despedida de Messi, la compra deberá realizarse por la plataforma habilitada por la AFA.