La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su Dirección Nacional de Arbitraje, difundió este lunes un comunicado en el que estableció una advertencia dirigida a los árbitros de cara al comienzo de los octavos de final del Torneo Clausura. La institución instó a los jueces a intervenir con firmeza frente a las conductas antideportivas de los futbolistas y reclamó la aplicación de sanciones disciplinarias cuando se registren protestas excesivas, tumultos o comportamientos que afecten la autoridad arbitral.

La comunicación se conoció en un contexto de fuertes cuestionamientos a las decisiones arbitrales durante las últimas fechas del campeonato, con diferentes controversias que involucraron a clubes y protagonistas del fútbol argentino. La proximidad de los playoffs, una instancia en la que cada partido adquiere una importancia determinante para la continuidad de los equipos en la competencia, llevó a la conducción arbitral a poner el foco en el comportamiento de jugadores y cuerpos técnicos dentro del campo de juego.

El mensaje también apareció después de que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, defendiera públicamente el trabajo de los árbitros y respondiera a las críticas que se multiplicaron durante el campeonato, particularmente después del Superclásico.

El documento lleva las firmas de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, y Fernando Rapallini, gerente técnico arbitral. Ambos funcionarios plantearon que las reacciones de los futbolistas frente a las decisiones de los jueces no pueden quedar sin respuesta cuando superan los límites establecidos por el reglamento.

Protestas, tumultos e invasiones a la zona del VAR

El comunicado comienza con un mensaje dirigido directamente a los árbitros, en el que la Dirección Nacional de Arbitraje plantea la necesidad de abordar una problemática que, según sostiene, genera consecuencias negativas para la autoridad de quienes tienen a su cargo conducir los encuentros.

"Estimados árbitros, nos dirigimos a ustedes para abordar un tema relevante en nuestro fútbol que genera impactos negativos en nuestra investidura", señala el comienzo del escrito.

A continuación, el documento establece que "la inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario".

La conducción arbitral considera que las manifestaciones desmedidas de los futbolistas frente a los fallos de los jueces afectan la imagen de la institución arbitral y debilitan el respeto hacia quienes deben aplicar las reglas durante los partidos.

En ese sentido, Beligoy y Rapallini sostienen que este tipo de comportamientos "daña y vitupera significativamente la imagen arbitral", motivo por el cual consideran necesario que los árbitros intervengan y apliquen las medidas previstas.

Entre las situaciones que la AFA identificó como conductas que no deben ser toleradas aparecen:

Las protestas excesivas frente a las decisiones arbitrales.

Los tumultos protagonizados por jugadores.

La falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro.

La invasión de futbolistas o integrantes del cuerpo técnico al espacio cercano al monitor del VAR.

Las infracciones por conducta antideportiva y las situaciones de exceso verbal.

El mensaje institucional es explícito respecto de las consecuencias que deben afrontar los protagonistas cuando incurran en estas conductas. "Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro y la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitor del VAR no pueden ser permitidas e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión", expresa el comunicado.

Tarjeta amarilla y expulsión

Uno de los puntos centrales de la comunicación es la diferenciación entre las sanciones que corresponden según el comportamiento de los futbolistas.

La Dirección Nacional de Arbitraje detalló que determinadas conductas deberán ser castigadas con tarjeta amarilla, mientras que otras podrán derivar directamente en la expulsión del jugador. En particular, la AFA estableció dos criterios específicos:

Amonestación: cuando no se respete la zona de capitanes y ante infracciones por conducta antideportiva.

Expulsión: cuando se cometan infracciones por exceso verbal.

La advertencia busca que los jueces no permitan que las protestas colectivas o individuales se conviertan en situaciones que condicionen el desarrollo de los encuentros o interfieran en sus decisiones.

La zona de capitanes, la distancia respecto del árbitro y el comportamiento de los futbolistas cuando se revisan jugadas mediante el VAR aparecen así entre los aspectos que deberán recibir especial atención durante los próximos partidos. La disposición adquiere particular relevancia en la etapa eliminatoria del Clausura, cuando los equipos afrontarán encuentros decisivos y las discusiones por las decisiones arbitrales pueden adquirir mayor intensidad.

Las sujeciones en las áreas, otro de los puntos bajo observación

Además de las protestas y los comportamientos antideportivos, la Dirección Nacional de Arbitraje se refirió a otra de las situaciones que generaron controversias durante las últimas fechas: las sujeciones dentro de las áreas.

El organismo reconoció que se detectaron acciones de este tipo que provocaron discusiones y cuestionamientos sobre los criterios utilizados por los árbitros para sancionarlas. Frente a ese escenario, el comunicado remarcó la importancia de que los jueces puedan anticiparse a este tipo de infracciones y evitar que se conviertan en situaciones de mayor gravedad durante los encuentros.

"Esas acciones deben ser prevenidas por los árbitros en campo -si es necesario, con la ayuda del VAR- para evitar situaciones mayores", señala el documento.

La referencia a las sujeciones en las áreas adquiere especial importancia por las discusiones que se produjeron después del Superclásico entre Boca y River, donde el equipo de Núñez cuestionó diferentes decisiones tomadas por el árbitro Nicolás Ramírez.

El Superclásico y los reclamos de River contra Nicolás Ramírez

Después del encuentro ante Boca, River manifestó su disconformidad con el arbitraje de Nicolás Ramírez y expuso una serie de jugadas que, desde la perspectiva del club, habían sido resueltas de manera incorrecta.

Entre los principales cuestionamientos apareció la expulsión de Gonzalo Montiel, una decisión que desde el Millonario consideraron que no había sido aplicada con el mismo criterio utilizado frente a una infracción de Lautaro Blanco. A ese reclamo se sumaron distintas situaciones de sujeciones dentro del área de Boca, que también fueron señaladas por River como acciones que merecían una evaluación arbitral diferente.

Estas controversias quedaron incorporadas al debate sobre el desempeño de los jueces durante el campeonato y forman parte del contexto en el que la Dirección Nacional de Arbitraje decidió emitir su advertencia antes de los playoffs.

El documento, sin mencionar específicamente las jugadas del Superclásico, sí hizo referencia a las sujeciones en las áreas y a la necesidad de que los árbitros prevengan esas situaciones, utilizando el VAR cuando resulte necesario.

De esta manera, la comunicación abordó dos aspectos que estuvieron presentes en las discusiones recientes: el comportamiento de los futbolistas frente a las decisiones arbitrales y la aplicación de criterios técnicos en las jugadas que se producen dentro de las áreas.

La prevención como primera medida

La Dirección Nacional de Arbitraje también estableció que la intervención de los jueces debe comenzar, siempre que sea posible, con una actitud preventiva. Sin embargo, aclaró que esa instancia no debe impedir la aplicación de sanciones cuando los futbolistas no colaboren o repitan comportamientos contrarios al reglamento.

El comunicado concluye con una definición que resume el criterio que la AFA pretende que se aplique durante los encuentros.

"El camino preventivo siempre es la primera opción, pero, ante la negativa de colaboración o repetición de las mismas acciones por parte de los jugadores, se deben tomar las medidas técnicas y disciplinarias correspondientes", expresa el cierre del escrito.

La indicación establece una secuencia de intervención: primero, procurar evitar que las conductas se repitan mediante advertencias y acciones preventivas; posteriormente, si los protagonistas no colaboran o reinciden, aplicar las sanciones correspondientes.

El objetivo planteado por la conducción arbitral es impedir que las protestas, los tumultos y las invasiones a los espacios de intervención de los jueces se conviertan en una práctica habitual durante los partidos.