La AFA vuelve a reunirse para definir si mantiene el paro del fútbol

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) volverá a reunirse para definir si mantiene el paro del fútbol anunciado para la fecha 9 del Torneo Apertura.

Según trascendió, los dirigentes podrían rever la medida que dejaría sin actividad a los hinchas desde este jueves hasta el domingo 8 de marzo.

El trasfondo judicial

La decisión del paro fue tomada la semana pasada en medio de la tensión por una causa judicial que investiga una presunta evasión de impuestos de la entidad.

En ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a indagatoria por una denuncia vinculada a la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones, presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El período del paro coincidiría con las fechas de esas citaciones judiciales.

Los partidos afectados

Si se concreta la medida, quedarían suspendidos los siguientes encuentros:

Jueves 5 de marzo

Gimnasia (M) - Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

Barracas Central - Banfield (Zona B)

Platense - Estudiantes (Zona A)

Vélez - Newell's (Zona A)

Unión - Talleres (Zona A)

Rosario Central - Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

Aldosivi - Independiente Rivadavia (Zona B)

Estudiantes (RC) - Instituto (Interzonal)

San Lorenzo - Independiente (Zona A)

Racing - Huracán (Zona B)

Belgrano - Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

Gimnasia - Argentinos (Zona B)

Lanús - Deportivo Riestra (Zona B)

Central Córdoba - Boca (Zona A)

River - Atlético Tucumán (Zona B)

La definición se conocería en las próximas horas y marcará si finalmente habrá o no fútbol durante el fin de semana.