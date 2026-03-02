A la espera de Coudet, River igualó ante Independiente Rivadavia

River Plate igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura, en el primer encuentro posterior a la salida de Marcelo Gallardo como entrenador. En el debut como DT interino de Marcelo Escudero, el conjunto visitante logró recuperarse tras ir en desventaja con un gol de Gonzalo Montiel que selló la igualdad, mientras espera el arribo de Eduardo Coudet a la dirección técnica.

El local abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo: Gonzalo Ríos capitalizó un rebote tras un tiro de esquina y, con un potente remate de zurda desde afuera del área, estableció el 1-0 para Independiente Rivadavia. Poco después, el arquero Santiago Beltrán evitó el segundo del conjunto mendocino con una atajda clave ante un cabezazo de José Florentín, consolidándose como la figura visitante.

La reacción de River llegó avanzada la primera etapa. Después de una jugada colectiva por derecha, Ian Subiabre envió un centro preciso que encontró a Gonzalo Montiel, quien conectó de cabeza para decretar el empate a los 38 minutos. El lateral derecho celebró con énfasis, reflejando la tensión del momento tras el final del ciclo anterior.

Durante el complemento, ambos equipos mantuvieron la paridad, aunque el partido perdió intensidad y las situaciones de peligro escasearon pese a varios cambios realizados por ambos entrenadores.

Al margen del desarrollo del encuentro, River Plate confirmó la inminente llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador, tras alcanzar un acuerdo económico con el Alavés de España para la rescisión de su contrato. Se prevé que el técnico asuma sus funciones en los próximos días con vistas a la continuidad del certamen.

Por parte de Independiente Rivadavia, el equipo dirigido por Alfredo Berti sumó su sexto partido invicto y se mantiene como líder de la Zona B con 17 puntos sobre 24 posibles, teniendo como principal referencia ofensiva a Sebastián Villa.