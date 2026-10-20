La Capital lanzó el torneo de fútbol infantil "Monona Castro"

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó el acto de apertura del Torneo de Fútbol Infantil "Monona Castro", una competencia mixta destinada a niños y niñas de las categorías 2016 y 2017, que tuvo como escenario la cancha "Babero Carrizo", ubicada en el Parque Lineal.

La iniciativa convoca a cerca de 30 escuelitas sociales y formativas de la ciudad, que participarán de una propuesta deportiva con presencia en distintos sectores de la Capital. Los encuentros se disputarán en diversos playones barriales de las zonas norte, centro y sur, con el propósito de acercar la actividad física a los espacios comunitarios y favorecer la participación de los más pequeños.

La jornada inaugural contó con una importante concurrencia de familias que colmaron las instalaciones del espacio verde para acompañar a los niños y niñas que forman parte de la competencia. La presencia de vecinos, referentes comunitarios y autoridades le dio marco al comienzo de un torneo que combina la práctica deportiva con el reconocimiento a una figura vinculada al trabajo territorial.

El certamen lleva el nombre de "Monona Castro" como homenaje y reconocimiento a una militante cuya trayectoria estuvo relacionada con el compromiso comunitario y la tarea desarrollada en los barrios desde su juventud. De esta manera, la competencia busca mantener presente su recuerdo a través de una actividad que tiene a las infancias como principales protagonistas.

El homenaje a una militante muy recordada

Durante el acto, Gustavo Saadi destacó el significado de la iniciativa y expresó su reconocimiento a las autoridades que impulsaron el homenaje.

"Quiero felicitar a las autoridades por este hermoso homenaje y reconocimiento a nuestra querida 'Monona', una militante que extrañamos profundamente y que desde muy joven comenzó su camino en los barrios trabajando por la comunidad. Es sumamente gratificante ver que este recuerdo se materializa a través del deporte, con niños y niñas divirtiéndose en una canchita barrial", manifestó el intendente.

Las palabras del jefe comunal pusieron el acento en la trayectoria de Castro y en la posibilidad de mantener vivo su recuerdo mediante una actividad colectiva. La elección del fútbol infantil como marco del reconocimiento permite vincular esa memoria con la participación de las nuevas generaciones en espacios deportivos y comunitarios.

La competencia se presenta así como una propuesta que trasciende el desarrollo de los partidos. El homenaje constituye uno de sus ejes centrales y se integra con una convocatoria que involucra a numerosas escuelitas sociales y formativas, además de las familias que acompañan a los participantes.

La apertura también permitió visibilizar el acompañamiento institucional a una iniciativa que combina organización deportiva, presencia territorial y participación vecinal, con actividades previstas en diferentes sectores de la ciudad.

Cerca de 30 escuelitas participarán en los playones barriales

El torneo es organizado de manera articulada entre el Partido Justicialista y la Dirección General de Deportes del municipio, una coordinación que reúne a actores políticos, deportivos y comunitarios para llevar adelante la competencia.

La convocatoria alcanza a cerca de 30 escuelitas sociales y formativas, que disputarán sus encuentros en playones barriales distribuidos en las zonas norte, centro y sur de la Capital. Esta modalidad permite desarrollar el certamen en distintos puntos de la ciudad y ampliar los espacios de participación para los equipos infantiles.

La competencia está destinada específicamente a las categorías 2016 y 2017 y tiene carácter mixto, por lo que contempla la participación de niños y niñas. La organización estableció, además, una modalidad de integración de los equipos mediante listas de buena fe.

Los principales aspectos organizativos del torneo son los siguientes:

Categorías participantes: 2016 y 2017.

Modalidad: competencia mixta para niños y niñas.

Participación: cerca de 30 escuelitas sociales y formativas.

Organización: trabajo articulado entre el Partido Justicialista y la Dirección General de Deportes municipal.

Escenarios deportivos: diversos playones barriales de las zonas norte, centro y sur de la ciudad.

Integración de los equipos: listas de buena fe conformadas por diez jugadores.

Composición de cada equipo: siete jugadores en cancha y tres relevos.

La estructura prevista establece una organización común para los equipos participantes y define la cantidad de jugadores que integrarán cada lista. A su vez, la distribución de los encuentros en diferentes playones barriales incorpora a distintos sectores de la Capital al desarrollo de la competencia.

Quiénes acompañaron la inauguración

El acto de apertura reunió a representantes de distintos ámbitos institucionales y políticos, además de funcionarios vinculados con la actividad deportiva y referentes de la comunidad.

Entre las autoridades presentes estuvieron la senadora nacional Lucía Corpacci, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y el concejal del sector, Alejandro Carrizo. También participaron funcionarios de la cartera deportiva y referentes comunitarios.

La ceremonia estuvo acompañada por una gran concurrencia de familias, que colmaron las instalaciones del Parque Lineal y participaron del comienzo de la competencia. La presencia de los familiares constituyó uno de los aspectos destacados de la jornada, en la que los niños y niñas ocuparon el centro de la actividad.

La participación de las autoridades y de los referentes comunitarios acompañó una iniciativa que reúne el reconocimiento a una militante, la organización de una competencia infantil y el uso de espacios deportivos barriales como puntos de encuentro.

La promoción deportiva como política pública municipal

El Torneo de Fútbol Infantil "Monona Castro" se inscribe en una línea de trabajo vinculada con la promoción deportiva y la contención social que la comuna capitalina impulsa en distintos niveles. Desde la gestión municipal remarcaron que el fomento de la actividad física no solamente contribuye a consolidar hábitos saludables, sino que también permite prevenir enfermedades en la población. En esa perspectiva, el deporte aparece como una herramienta que puede reunir objetivos vinculados con el bienestar, la participación y el desarrollo de actividades comunitarias.

La iniciativa infantil se articula directamente con esa política pública y suma una propuesta dirigida a las primeras edades, mediante la participación de escuelitas sociales y formativas. La realización de encuentros en playones barriales de diferentes zonas de la ciudad forma parte de la organización prevista para el torneo.

De acuerdo con lo señalado por la gestión municipal, la promoción deportiva también tiene una dimensión económica. La actividad física y la organización de competencias constituyen, en ese marco, un componente de una agenda más amplia que incluye acontecimientos capaces de atraer visitantes y generar movimiento en diferentes sectores de la economía local.