La Chacarita vibró con la segunda fecha del Campeonato Catamarqueño de Enduro

El tradicional circuito natural de La Chacarita, en la Capital, fue escenario de la segunda fecha del Campeonato Catamarqueño de Enduro, una competencia que reunió a casi medio centenar de pilotos provenientes de Catamarca y de provincias vecinas, entre ellas Tucumán.

La actividad se desarrolló durante el fin de semana y convocó a una importante cantidad de aficionados que siguieron de cerca cada una de las pruebas. La jornada permitió observar el nivel competitivo de los participantes y ratificó el interés que esta disciplina continúa despertando en la región.

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron las tareas organizativas y técnicas previas a la competencia. Cerca de las 9, los equipos y pilotos iniciaron las verificaciones de las máquinas y los controles correspondientes para dejar todo listo de cara a las carreras. Luego de completar esas instancias, la actividad deportiva se puso en marcha a partir de las 12, momento en que los competidores comenzaron a recorrer uno de los trazados más tradicionales del calendario provincial.

Un circuito exigente

Uno de los aspectos más destacados de la competencia fue la complejidad del recorrido. Los participantes debieron afrontar un circuito de más de nueve kilómetros por vuelta, compuesto por diversos sectores técnicos y obstáculos naturales que exigieron al máximo la capacidad de conducción de cada piloto.

Las características del trazado obligaron a los competidores a combinar velocidad, precisión y estrategia para superar cada tramo. La resistencia física también fue un factor determinante, ya que el circuito presentó diferentes desafíos a lo largo de toda la extensión del recorrido.

Dependiendo de la categoría en la que participaron, los pilotos completaron entre dos y cuatro vueltas. Cada giro representó una nueva exigencia sobre un terreno que demandó concentración permanente y un manejo eficiente para mantenerse en carrera y aspirar a los puestos de privilegio.

La combinación de sectores técnicos, obstáculos naturales y largas distancias convirtió a la segunda fecha del certamen en una prueba de alto nivel para todos los participantes, quienes buscaron alcanzar los mejores tiempos y asegurar un lugar en el podio de sus respectivas divisiones.

Una organización consolidada

La competencia estuvo nuevamente bajo la organización de Marcelo Gallo y de la reconocida piloto catamarqueña Mercedes Gallo, quienes junto a su equipo de colaboradores llevaron adelante cada uno de los aspectos necesarios para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

El trabajo organizativo permitió que la actividad se desarrollara con normalidad y que los pilotos pudieran competir en condiciones adecuadas a lo largo de toda la fecha. La continuidad de este tipo de eventos también contribuye al fortalecimiento del calendario provincial y al crecimiento sostenido de la disciplina.

El crecimiento del enduro en Catamarca

La presencia de pilotos de distintas provincias y la importante convocatoria de público volvieron a poner de manifiesto el momento que atraviesa el enduro en Catamarca. La segunda fecha del campeonato mostró una vez más la capacidad de convocatoria que tiene esta disciplina y el interés creciente que genera entre competidores y aficionados.

La Chacarita volvió a convertirse en un punto de encuentro para el motociclismo deportivo, ofreciendo un escenario ideal para el desarrollo de una competencia que reunió experiencia, talento y un importante nivel deportivo en cada una de sus categorías.

Clasificaciones de la segunda fecha

JUNIOR A

• 1° Adrián Zapata

• 2° Fernando Mercado

• 3° Mauro Rosello

JUNIOR B

• 1° Nazareno Barrionuevo

• 2° Tomás Morales

• 3° Rafael Sánchez

SENIOR A

• 1° Ignacio Carrizo

SENIOR B

• 1° Antonio Zalazar

• 2° Gabriel Ovejero

• 3° Enrique Oliva

MASTER PRINCIPIANTES

• 1° Emerson Reinoso

• 2° Franco Rodríguez

• 3° Fabricio Gershani

MASTER A

• 1° Víctor Espeche

MASTER B

• 1° Carlos Albarracín

• 2° Rodrigo Pacheco

• 3° Ramón Hernández

MASTER C

• 1° Néstor Díaz

• 2° Abraham Benavides

• 3° Guillermo Castro

MASTER D

• 1° Julio Cazuza

PRINCIPIANTE A1

• 1° Miguel Castillo

• 2° Rodolfo Correa

• 3° David Rizo

PRINCIPIANTE B

• 1° Maximiliano Cano

• 2° Misael Mascareño

• 3° Joaquín Marioni

SUB 17

• 1° Joaquín Bard

Con una destacada participación de pilotos y una importante presencia de espectadores, la segunda fecha del Campeonato Catamarqueño de Enduro volvió a consolidarse como una de las principales propuestas deportivas del motociclismo provincial, reafirmando el crecimiento de la disciplina y el protagonismo de Catamarca dentro del calendario regional.