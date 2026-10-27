Los Benavides entrenan en Fiambalá para el próximo Rally Dakar

Fiambalá vuelve a ocupar un lugar destacado en el ámbito del rally internacional con la presencia de los hermanos Kevin y Luciano Benavides, quienes se encuentran en la ciudad realizando entrenamientos de preparación para el próximo Rally Dakar, una de las competencias más exigentes del deporte motor.

Los reconocidos pilotos argentinos eligieron nuevamente los terrenos de esta región de Catamarca para desarrollar una preparación que requiere resistencia física, destreza técnica y capacidad de adaptación ante las distintas condiciones del recorrido. Las características naturales de Fiambalá ofrecen un espacio apropiado para trabajar sobre las exigencias que deberán afrontar durante la competencia.

Según consigna Multimedios Abaucán, la llegada de los hermanos Benavides reafirma la importancia del territorio fiambalense para los principales exponentes del rally raid. La presencia de deportistas de esta trayectoria vuelve a poner en primer plano las condiciones de la zona para los entrenamientos vinculados con una disciplina en la que el dominio de la motocicleta y la lectura del terreno resultan fundamentales.

Fiambalá cuenta con una geografía que permite trabajar sobre diferentes superficies y dificultades. Las dunas, los extensos arenales, los caminos pedregosos y los desniveles conforman un entorno en el que los pilotos pueden poner a prueba sus habilidades y prepararse para los desafíos que presenta una competencia de alcance internacional.

La elección de la ciudad no responde solamente a la posibilidad de entrenar en un paisaje exigente. También se relaciona con la necesidad de acumular experiencia en terrenos que presentan similitudes con aquellos que los competidores encuentran durante las etapas del Dakar.

Dunas, arena profunda y caminos complejos

Las condiciones geográficas de Fiambalá constituyen uno de los principales atractivos para quienes se preparan para el rally raid. Las imponentes dunas, la arena profunda, los caminos pedregosos, los desniveles y las variaciones del terreno permiten desarrollar entrenamientos que ponen a prueba distintas capacidades de conducción.

En este escenario, Kevin y Luciano Benavides pueden trabajar sobre aspectos esenciales para afrontar una competencia en la que cada etapa presenta desafíos particulares. El comportamiento de la motocicleta sobre la arena, la adaptación a los cambios de superficie y la capacidad para mantener el control en recorridos complejos forman parte de las exigencias propias de esta modalidad.

La preparación también comprende el perfeccionamiento de las técnicas de navegación, una tarea central para los pilotos que deben desenvolverse en recorridos extensos y terrenos difíciles. La posibilidad de entrenar en un ambiente con características variadas permite trabajar sobre la toma de decisiones y la adaptación a las condiciones que se presentan durante la conducción.

Otro componente importante es la resistencia necesaria para afrontar jornadas de competencia que llevan al límite tanto a los deportistas como a sus máquinas. El rally raid exige sostener el esfuerzo durante recorridos prolongados, por lo que la preparación previa adquiere un papel determinante para llegar en las mejores condiciones posibles.

En ese sentido, Fiambalá funciona como un campo de entrenamiento natural, donde la complejidad de la geografía ofrece oportunidades para trabajar sobre diferentes habilidades. La combinación de dunas, arenales y caminos con desniveles convierte al territorio en un escenario propicio para quienes buscan prepararse ante las dificultades del Dakar.

Kevin y Luciano Benavides, referentes argentinos

Los hermanos Benavides son dos de las grandes figuras argentinas del rally raid. Sus resultados en el Rally Dakar los ubicaron entre los protagonistas destacados de esta disciplina y consolidaron el prestigio de una familia vinculada con el motociclismo de aventura y las competencias en terrenos extremos.

Kevin Benavides alcanzó la consagración en la categoría motos del Rally Dakar en 2021 y 2023, dos conquistas que lo posicionaron entre los nombres destacados de la competencia. Sus triunfos forman parte de la trayectoria que explica su reconocimiento dentro del deporte motor argentino.

Por su parte, Luciano Benavides también llegó a lo más alto del Dakar, consolidando el lugar de los hermanos en el rally raid internacional. Ambos representan a la Argentina en una disciplina que exige una combinación de habilidad técnica, resistencia física, experiencia y capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes.

La preparación que realizan actualmente en Fiambalá se inscribe en ese contexto deportivo. Con el próximo Dakar en el horizonte, los pilotos buscan aprovechar las características del terreno para desarrollar sus entrenamientos y trabajar sobre las dificultades que pueden encontrar durante la competencia.

La preparación para el Dakar

La elección de Fiambalá responde a una necesidad deportiva concreta: entrenar en condiciones que permitan anticiparse a las dificultades de una competencia de semejante magnitud.

En el Rally Dakar, cada decisión puede tener consecuencias durante el desarrollo de una etapa. Por eso, la experiencia acumulada sobre terrenos complejos constituye un componente importante de la preparación de los pilotos, que deben estar en condiciones de responder a las exigencias de la arena, las dunas y los recorridos más difíciles.

Los entrenamientos en la región permiten trabajar sobre distintas variables vinculadas con la conducción y la navegación. Las características del suelo obligan a los deportistas a adaptar sus movimientos y técnicas según las condiciones que encuentran, mientras que los desniveles y los cambios de superficie agregan dificultades a los recorridos.

La resistencia también ocupa un lugar central. Las jornadas de competencia demandan un esfuerzo sostenido y ponen a prueba tanto la capacidad física de los pilotos como el rendimiento de sus máquinas. En consecuencia, la preparación previa busca que los competidores lleguen con herramientas para afrontar las exigencias que impone el rally raid.

En este marco, los hermanos Benavides aprovechan nuevamente las condiciones de Fiambalá para desarrollar su preparación. La ciudad ofrece un entorno en el que pueden trabajar sobre las habilidades necesarias para competir en terrenos extremos y continuar con el proceso previo al próximo Dakar.