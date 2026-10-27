Ponzio prepara su primer Superclásico como DT de River: las dudas y los posibles regresos

River atraviesa una semana especial, marcada por la expectativa que genera el próximo enfrentamiento ante Boca en la Bombonera. Después de conseguir un triunfo frente a Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura, el plantel millonario comenzó a organizar los trabajos previos al partido, mientras el entrenador interino, Leonardo Ponzio, analiza las alternativas disponibles para definir la formación titular.

El equipo tuvo un entrenamiento liviano el lunes y descansó este martes. La actividad se reanudará este miércoles en el predio de Ezeiza, donde los futbolistas comenzarán a preparar específicamente el Superclásico. Con varios días de trabajo por delante, el cuerpo técnico deberá evaluar la condición física de algunos jugadores y resolver las dudas que todavía permanecen abiertas en distintos sectores del equipo.

Entre los principales interrogantes aparecen la situación de Aníbal Moreno, quien terminó el encuentro ante la Academia con molestias, y la posibilidad de que Marcos Acuña vuelva a ocupar el lateral izquierdo. En el frente ofensivo, por su parte, la disputa entre Lucas Beltrán y Sebastián Driussi también forma parte de las decisiones que Ponzio tendrá que tomar antes de visitar al eterno rival.

La preparación estará condicionada por la evolución de los futbolistas que arrastran problemas físicos, pero también por el rendimiento de quienes aprovecharon las oportunidades recibidas en los últimos partidos. En ese escenario, las prácticas de esta semana serán importantes para determinar qué jugadores llegan en mejores condiciones y qué alternativas puede utilizar el entrenador interino.

Aníbal Moreno, una preocupación

La situación del catamarqueño Aníbal Moreno es uno de los temas que más atención concentra en la previa del partido ante Boca. El mediocampista encendió las alarmas durante los primeros minutos del encuentro frente a Racing, cuando sintió una molestia física relacionada con la discopatía lumbar que lo había mantenido alejado de las canchas durante 45 días.

Los estudios médicos descartaron una lesión muscular en el gemelo derecho. Sin embargo, las molestias en la espalda continúan siendo un motivo de preocupación y mantienen abierta la incógnita sobre su disponibilidad para el Superclásico.

Su presencia en la Bombonera dependerá de cómo evolucione durante los próximos entrenamientos. La evaluación de su estado físico será determinante para que Ponzio pueda decidir si lo incluye en la formación titular o si debe buscar una alternativa para cubrir un puesto importante en la mitad de la cancha.

La situación del mediocampo presenta una dificultad adicional debido a la baja de Fausto Vera, quien sufrió un desgarro. Esa ausencia reduce las opciones disponibles para cubrir la posición y obliga al cuerpo técnico a analizar las posibilidades con las que cuenta el plantel.

Lucas Silva, la alternativa juvenil de 19 años

Ante las dudas sobre Moreno y la baja de Fausto Vera, una de las alternativas que aparece es Lucas Silva, el juvenil de 19 años que tuvo frente a Racing su novena presentación con la camiseta de River.

El joven mediocampista forma parte de las opciones que Ponzio puede evaluar para reorganizar el sector central del equipo. No obstante, su escasa experiencia constituye un factor a considerar, especialmente ante la posibilidad de que deba desempeñarse como único volante central en un encuentro de la exigencia del Superclásico.

La eventual ausencia de Moreno obligaría al entrenador a encontrar una solución para una posición clave, en un partido en el que River buscará sostener el impulso conseguido tras el triunfo frente a Racing. La elección no dependerá únicamente de la disponibilidad de los futbolistas, sino también de cómo se desarrolle el trabajo semanal y de las alternativas que ofrezca el plantel.

Por eso, las prácticas previstas en Ezeiza serán fundamentales para evaluar las opciones y determinar cómo se conformará el mediocampo. La evolución física de Moreno y las posibilidades de recurrir a Silva aparecen entre los aspectos que Ponzio deberá seguir de cerca antes de definir el equipo.

Marcos Acuña busca recuperar su lugar

Otra de las incógnitas de la formación pasa por el lateral izquierdo. Marcos Acuña arrastra un traumatismo en el empeine izquierdo que lo dejó afuera desde el empate frente a Sarmiento en Junín.

Durante su ausencia, Francisco Ortega aprovechó la oportunidad y respondió con buenas actuaciones en los últimos dos triunfos del Millonario. Su rendimiento le permitió incorporarse a la disputa por un lugar entre los titulares para el encuentro ante Boca.

La competencia entre ambos dependerá, en buena medida, de la evolución física de Acuña. Si consigue entrenarse con normalidad y llega al ciento por ciento desde lo físico, tendrá posibilidades de recuperar su lugar en el equipo.

Ponzio deberá evaluar cómo responde el lateral durante los entrenamientos y decidir si mantiene a Ortega, que aprovechó sus oportunidades, o si apuesta por el regreso del campeón del mundo. La situación plantea una decisión que todavía no está resuelta. Por un lado, Acuña busca dejar atrás el traumatismo que lo mantuvo fuera del equipo; por otro, Ortega llega con el respaldo de sus actuaciones recientes. La definición quedará supeditada a la evaluación del cuerpo técnico durante los días previos al partido.

Beltrán le saca ventaja a Driussi

La disputa por la posición de centrodelantero constituye otro de los puntos que Ponzio deberá resolver. Sebastián Driussi no pudo jugar ante Racing debido a un dolor lumbar que apareció en la previa del encuentro, aunque se espera que esté disponible para el Superclásico.

El delantero ya había ocupado el banco de suplentes en los partidos frente a Belgrano y Racing. En ese contexto, Lucas Beltrán aprovechó las oportunidades que recibió y actualmente parece correr con ventaja para ocupar el puesto de centrodelantero en la Bombonera.

Ambos atacantes surgieron de las divisiones inferiores del club y compiten por ganarse un lugar en el equipo para uno de los compromisos más importantes de la temporada. Aunque Driussi podría volver a estar disponible, la situación de Beltrán lo ubica, por el momento, mejor posicionado en la consideración para comenzar el encuentro.

De todos modos, el cordobés todavía necesita mejorar su efectividad frente al arco rival desde su regreso. Esa cuestión aparece como un aspecto pendiente en su rendimiento, aun cuando sus oportunidades recientes le permitieron tomar ventaja en la competencia por la titularidad.

La evolución de Driussi, la condición física de ambos delanteros y las decisiones que tome Ponzio durante los entrenamientos terminarán de definir quién ocupará el puesto en el ataque millonario.