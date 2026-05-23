Tragedia: un motociclista chocó con un gato, derrapó y murió

Un motociclista de 54 años, identificado como Héctor Alfredo Quiroga, murió tras un siniestro vial ocurrido en la ciudad de Santiago del Estero. El hecho se produjo cuando un gato se cruzó inesperadamente en la calzada, generando una maniobra brusca que derivó en la pérdida de control del vehículo.

El episodio tuvo lugar en horas de la tarde del viernes y se transformó en una tragedia que conmocionó a los vecinos del sector, quienes presenciaron parte de la escena y actuaron de inmediato para intentar asistir a las víctimas.

La víctima y la acompañante: Héctor Alfredo Quiroga y Nancy Elizabeth Díaz

La víctima fatal fue identificada como Héctor Alfredo Quiroga, de 54 años, quien se desplazaba en una motocicleta Mondial Max 110cc. En el momento del accidente viajaba acompañado por su esposa, Nancy Elizabeth Díaz, de 48 años, quien también resultó afectada por la caída.

Ambos circulaban juntos cuando ocurrió el siniestro, en un contexto de tránsito habitual por una de las arterias del barrio Siglo XX. La presencia del animal en la calzada fue el elemento determinante que desencadenó la pérdida de control de la motocicleta.

La secuencia del accidente: una maniobra abrupta y una caída violenta

De acuerdo con la información publicada por el medio El Liberal, el hecho ocurrió cerca de las 19 horas del día anterior, mientras la pareja circulaba por la avenida Víctor Yunes, en el tramo comprendido entre las calles Lugones y Jorge Luis Borges, en el barrio Siglo XX de la ciudad Capital.

Según el reporte del personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 51, el animal se atravesó repentinamente en la calzada, provocando una caída violenta del conductor y su acompañante.

La dinámica del siniestro puede resumirse en los siguientes puntos clave:

Motocicleta involucrada: Mondial Max 110cc

Mondial Max 110cc Conductor: Héctor Alfredo Quiroga (54 años)

Héctor Alfredo Quiroga (54 años) Acompañante: Nancy Elizabeth Díaz (48 años)

Nancy Elizabeth Díaz (48 años) Factor desencadenante: cruce inesperado de un gato en la calzada

cruce inesperado de un gato en la calzada Lugar del hecho: avenida Víctor Yunes, entre Lugones y Jorge Luis Borges

avenida Víctor Yunes, entre Lugones y Jorge Luis Borges Barrio: Siglo XX, ciudad Capital de Santiago del Estero

Siglo XX, ciudad Capital de Santiago del Estero Horario aproximado: alrededor de las 19 horas

La irrupción del animal generó una reacción inmediata e inevitable que terminó en el derrape del rodado y la caída de ambos ocupantes.

Asistencia en el lugar y traslado al Hospital Regional

Tras el siniestro, vecinos que se encontraban en la zona se acercaron rápidamente para brindar ayuda a los heridos. En simultáneo, se dio aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió la llegada de personal policial y asistencia sanitaria en pocos minutos.

Los profesionales de salud brindaron primeros auxilios en el lugar del hecho y posteriormente dispusieron el traslado de ambos ocupantes al Hospital Regional.

En ese centro asistencial se realizaron esfuerzos médicos para estabilizar a las víctimas. Sin embargo, la situación de Héctor Alfredo Quiroga era crítica desde el inicio del ingreso.

El desenlace en el Hospital Regional

Según informó la doctora Sofía Cameranesi, el motociclista ingresó sin signos vitales, lo que impidió cualquier maniobra de reanimación efectiva. A pesar de los intentos del personal médico, no fue posible revertir el cuadro y se constató su fallecimiento.

En paralelo, Nancy Elizabeth Díaz continuó recibiendo atención médica tras el traslado, en el marco de las lesiones sufridas durante la caída.

Desde la institución sanitaria se solicitó la intervención del personal policial correspondiente para avanzar con las actuaciones necesarias que permitan establecer con precisión las circunstancias del siniestro.

Intervención judicial y pericias en curso

El caso quedó bajo la órbita del fiscal de turno, quien dispuso la intervención de personal de Criminalística con el objetivo de realizar las pericias correspondientes en el lugar del hecho.

Estas tareas buscan reconstruir con exactitud la mecánica del siniestro vial ocurrido en la avenida Víctor Yunes, así como consolidar los elementos técnicos necesarios para la investigación.

De esta manera, el episodio que tuvo como víctima fatal a Héctor Alfredo Quiroga continúa siendo objeto de análisis judicial y pericial, en un caso que conmocionó al barrio Siglo XX y que dejó en evidencia la abrupta forma en que un imprevisto en la vía pública puede desencadenar consecuencias irreversibles