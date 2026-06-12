La dura autocrítica de Colapinto en Barcelona: "Fue el peor viernes de la temporada"

Franco Colapinto atravesó una jornada compleja en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 y no ocultó su preocupación al momento de analizar el rendimiento mostrado durante las prácticas libres de este viernes. El piloto argentino realizó una fuerte autocrítica luego de completar las dos primeras sesiones de entrenamientos y calificó el desempeño general como uno de los más difíciles de la temporada.

El representante de Alpine cerró el día con sensaciones negativas pese a haber comenzado la actividad en una posición alentadora. Durante la primera sesión de entrenamientos libres logró ubicarse en el décimo puesto, un resultado que inicialmente parecía abrir perspectivas positivas para el resto del fin de semana. Sin embargo, la segunda tanda mostró un escenario completamente diferente.

En ese segundo ensayo, Colapinto perdió rendimiento y terminó en la decimoquinta posición. A pesar de la caída en la clasificación, logró mantenerse por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien concluyó en el puesto 16. En la parte alta de la tabla, el británico Lando Norris, con McLaren, marcó el mejor tiempo de la jornada, seguido por George Russell, de Mercedes, mientras que el australiano Oscar Piastri, también con McLaren, completó los tres primeros lugares.

Un diagnóstico preocupante

Tras finalizar las actividades en pista, Colapinto realizó un análisis contundente sobre el comportamiento de su monoplaza y expresó su preocupación por las dificultades encontradas durante toda la jornada.

Lejos de conformarse con el décimo puesto obtenido en la primera práctica, el piloto argentino sostuvo que los problemas estuvieron presentes desde el inicio de la actividad. "Fue todo el viernes muy malo, más allá del 10° puesto en la primera práctica no tenía grip. Fue el peor viernes de la temporada por el balance y la velocidad del auto", afirmó.

Las declaraciones reflejaron el nivel de inconformidad del piloto de 22 años, quien consideró que los resultados obtenidos no lograron ocultar las limitaciones que experimentó en pista.

Según explicó, el equipo deberá realizar un profundo análisis de la información recopilada durante la jornada para intentar encontrar respuestas que permitan revertir la situación antes de la clasificación y la carrera.

Un auto lejos del rendimiento esperado

Uno de los aspectos que más preocupó al argentino fue la diferencia observada respecto de los equipos más competitivos de la categoría. Durante su evaluación posterior a las prácticas, Colapinto remarcó que Alpine se encuentra muy lejos del ritmo de los líderes y que será necesario un trabajo importante para reducir esa brecha.

"Estamos muy lejos y muy lentos, queda mucho por entender y analizar hoy a la noche para intentar dar un paso grande con el equipo, porque siento que tenemos que mejorar", señaló.

La caída de cinco posiciones entre la primera y la segunda práctica reflejó las dificultades para encontrar consistencia durante la jornada. Aun así, logró superar a Pierre Gasly por dos décimas de segundo, un dato que representó uno de los pocos aspectos positivos del día para la escudería.

La preocupación de cara a la carrera

Las sensaciones negativas de Colapinto no se limitaron únicamente a las pruebas libres. El argentino también proyectó su preocupación hacia la competencia principal del domingo, al considerar que el comportamiento actual del auto complica seriamente las aspiraciones del equipo.

Durante sus declaraciones, describió un panorama complejo respecto del rendimiento en ritmo de carrera y reconoció que las diferencias con los principales competidores son significativas. "Hoy estamos a años luz; el auto está inmanejable en carrera. Nos encontramos a cuatro o cinco segundos de los autos de punta", manifestó.

La frase dejó en evidencia el grado de preocupación existente dentro del equipo y la necesidad de introducir modificaciones importantes antes de afrontar las próximas sesiones del fin de semana.

La búsqueda de soluciones urgentes

Lejos de resignarse, Colapinto insistió en la necesidad de asumir una postura agresiva para intentar revertir el panorama. El piloto considera que los datos obtenidos durante las prácticas pueden servir como punto de partida para realizar cambios que permitan mejorar el rendimiento general del monoplaza.

Entre los aspectos que el equipo deberá revisar aparecen:

El balance general del auto.

La falta de grip detectada durante las sesiones.

La velocidad mostrada en comparación con los rivales.

El rendimiento en simulación de carrera.

La brecha respecto de los autos de punta.

El argentino cerró su análisis con una reflexión que sintetizó el sentimiento predominante tras la jornada en Barcelona.

"Hay que ser agresivos para tratar de dar un cambio grande porque hoy estamos mal. Estoy muy sorprendido, pero para mal", concluyó el piloto de Alpine.

El cronograma para el resto del fin de semana

Luego de una primera jornada marcada por las dificultades, Colapinto tendrá nuevas oportunidades para trabajar junto al equipo en la búsqueda de soluciones antes de la competencia principal.

El programa previsto para el Gran Premio de España continuará de la siguiente manera:

Sábado 13 de junio

Prácticas Libres 3: de 7.30 a 8.30 horas.

Clasificación: de 11.00 a 12.00 horas.

Domingo 14 de junio

Carrera: 10.00 horas.

Con un diagnóstico crítico sobre el estado actual del monoplaza y la necesidad de encontrar respuestas inmediatas, Franco Colapinto afrontará las próximas sesiones en Barcelona con el objetivo de revertir un viernes que él mismo definió como el peor de toda la temporada.