La FIFA lanzó el "FIFA Pass" para agilizar el ingreso de hinchas al Mundial 2026

Con la cuenta regresiva en marcha para el Mundial de Fútbol 2026, la FIFA anunció la implementación del "FIFA Pass", un sistema diseñado para agilizar los trámites de visado de los hinchas que viajarán a presenciar la máxima cita del fútbol mundial. La iniciativa apunta a facilitar el ingreso a los Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo, y fue desarrollada en coordinación con el Departamento de Estado estadounidense.

La Copa del Mundo 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica darán inicio a una competencia histórica que reunirá por primera vez a 48 selecciones nacionales. Ante la magnitud del evento y la expectativa de una afluencia masiva de público, la FIFA diseñó un esquema especial para ordenar y priorizar los trámites migratorios de los aficionados que ya cuenten con entradas oficiales.

Según detalló el Departamento de Estado en su sitio oficial, el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA (FIFA Pass) permitirá a los compradores de tickets acceder a un turno preferencial para la entrevista de visa, siempre que las entradas hayan sido adquiridas directamente a través de los canales oficiales de la FIFA. El objetivo es garantizar que los hinchas puedan completar el proceso antes del inicio del certamen.

El procedimiento para acceder al FIFA Pass se encuentra dividido en tres etapas. En primer lugar, el solicitante debe iniciar sesión en su cuenta personal de FIFA.com con su usuario y contraseña, y completar el formulario de inscripción al programa. En una segunda instancia, deberá seleccionar su país de nacionalidad o residencia, completar el formulario DS-160 para la visa estadounidense, cargar una fotografía personal actualizada y abonar el costo del trámite consular.

Finalmente, el tercer paso consiste en la programación de la cita para la entrevista. En este punto, el sistema consulta si el solicitante es titular de entradas para la Copa del Mundo. Desde la organización explicaron que, "si la información ingresada en el formulario de suscripción al FIFA Pass coincide con los datos de la solicitud de visa, el solicitante obtendrá acceso a una cita FIFA Pass".

Desde la FIFA también aclararon cómo deben proceder quienes obtuvieron sus entradas mediante la función de Transferencia de Entradas. En esos casos, los compradores deberán crear una cuenta de boletos de la FIFA, aceptar los términos y condiciones correspondientes y confirmar la transferencia antes de enviar el formulario de inscripción al FIFA Pass. No obstante, remarcaron que el acceso prioritario a la cita no garantiza la emisión de la visa, ya que todos los solicitantes deberán atravesar un riguroso proceso de evaluación y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró la posibilidad de recibir a fanáticos de todo el mundo durante el Mundial y destacó el impacto del evento. "Esta será una oportunidad única en la vida para mostrar la belleza y la grandeza de Estados Unidos. Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los fanáticos del fútbol de todo el mundo", afirmó.

En paralelo, el Departamento de Estado recordó que los viajeros deberán contar con la documentación adecuada para ingresar al país. Entre los requisitos, se exige poseer un pasaporte válido por al menos seis meses más allá del período de estadía prevista, salvo excepciones. Además, los ciudadanos de los 42 países incluidos en el Programa de Exención de Visa podrán tramitar su ingreso mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). Quienes no estén comprendidos en ese régimen deberán contar con una visa de visitante B1/B2 vigente.

Las autoridades también informaron que quienes ya tengan una cita programada para el 31 de mayo o una fecha anterior deberán concurrir según lo previsto originalmente, mientras que quienes cuenten con turnos posteriores deberán seguir las nuevas instrucciones establecidas en el sistema.

Por último, se aclaró que los familiares directos del titular de una entrada —cónyuge o hijos menores— podrán acceder al beneficio del FIFA Pass aun cuando no posean tickets, siempre que acompañen al solicitante a la entrevista consular.

En este contexto, Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, destacó la relevancia del torneo para el país anfitrión y subrayó el impacto simbólico de albergar partidos clave, incluida la final en el MetLife Stadium. "Es una gran oportunidad para que los Estados Unidos demuestren la verdadera grandeza de sus primeros 250 años de historia y la esperanza de los próximos 250", sostuvo.

Un video difundido por la cuenta oficial de la Casa Blanca incluyó además declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien afirmó desde Washington DC que "la final se celebrará en Nueva York y Nueva Jersey" y comparó la magnitud del certamen con "104 Super Bowls en poco más de un mes" para definir al próximo campeón del mundo.

