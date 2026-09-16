La Fórmula 1 anunció su calendario 2027: diez carreras sprint y el regreso de Mónaco

La Fórmula 1 ya tiene definido su calendario para la temporada 2027. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció este miércoles la programación de un campeonato que tendrá 24 Grandes Premios en 22 países, incorporará diez carreras sprint y mantendrá algunas de las citas tradicionales del Mundial, entre ellas Mónaco, Silverstone y Monza.

La nueva temporada presentará además modificaciones respecto del calendario actual. España, México y Brasil volverán a contar con un Gran Premio, mientras que Países Bajos y Barcelona quedarán fuera de la programación de 2027.

El campeonato comenzará en Medio Oriente a mediados de marzo y tendrá su cierre en Abu Dabi, del 10 al 12 de diciembre. Antes del inicio oficial de las competencias, los equipos afrontarán los test de pretemporada en Baréin. Para Argentina, uno de los principales focos estará puesto en Franco Colapinto, quien será el representante nacional luego de renovar con Alpine gracias a su buen desempeño.

Diez carreras sprint en una temporada de 24 Grandes Premios

Uno de los cambios destacados de la programación será el aumento de las carreras sprint. La temporada 2027 contará con diez carreras esprint, frente a las seis previstas anteriormente.

El calendario contempla carreras sprint en distintas etapas del campeonato y en diferentes circuitos. Entre ellas aparece una de las novedades señaladas en el programa: Interlagos, en Brasil, será escenario no solamente del Gran Premio sino también de una carrera esprint. Las carreras sprint estarán identificadas con la letra "S" en el calendario oficial presentado para la temporada.

Los Grandes Premios que tendrán formato sprint serán:

Baréin , del 12 al 14 de marzo.

, del 12 al 14 de marzo. Australia , del 2 al 4 de abril.

, del 2 al 4 de abril. Japón , del 9 al 11 de abril.

, del 9 al 11 de abril. Canadá , del 21 al 23 de mayo.

, del 21 al 23 de mayo. Mónaco , del 4 al 6 de junio.

, del 4 al 6 de junio. Gran Bretaña , del 2 al 4 de julio.

, del 2 al 4 de julio. Italia , del 3 al 5 de septiembre.

, del 3 al 5 de septiembre. Brasil , del 5 al 7 de noviembre.

, del 5 al 7 de noviembre. Qatar , del 3 al 5 de diciembre.

, del 3 al 5 de diciembre. Abu Dabi, del 10 al 12 de diciembre.

De esta manera, el calendario distribuirá las diez carreras sprint a lo largo de la temporada, desde la apertura en Baréin hasta el cierre del campeonato en Abu Dabi.

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Baréin abrirá el campeonato después de los test

La actividad comenzará antes de la primera carrera. Los test de pretemporada están programados en Baréin entre el 24 y el 27 de febrero. Luego llegará el comienzo oficial del Mundial, también en territorio bareiní, entre el 12 y el 14 de marzo. La segunda fecha será una semana más tarde, en Arabia Saudita, donde el Gran Premio se disputará en Yeda del 19 al 21 de marzo.

La FIA confía en que estos eventos en el Golfo no sufran las perturbaciones experimentadas durante este año debido a las repercusiones de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán.

Después de las primeras dos fechas en Medio Oriente, el campeonato continuará con Australia, Japón y China, antes de trasladarse a otros escenarios del calendario internacional.

Regresos y circuitos tradicionales

Entre las novedades de la programación aparece el regreso de Mónaco como una de las grandes referencias del calendario 2027, mientras que también se mantienen las tradicionales citas de Silverstone y Monza.

El tramo europeo incluirá además el regreso de Portugal en junio y el de Turquía en octubre. Portugal tendrá su carrera en Portimao entre el 18 y el 20 de junio, mientras que Turquía recibirá a la Fórmula 1 entre el 1 y el 3 de octubre en Estambul.

Turquía estará ubicada entre las carreras de Azerbaiyán y Singapur, de acuerdo con la programación anunciada.

En contraste, Países Bajos y Barcelona quedan fuera del calendario en 2027.

España, México y Brasil vuelven a tener fecha

España tendrá nuevamente dos referencias en el calendario, con la carrera de Madrid, que repetirá después de haber acogido el pasado fin de semana su primer Gran Premio en cuatro décadas.

La competencia madrileña de 2027 se desarrollará del 10 al 12 de septiembre. México, por su parte, recibirá a la Fórmula 1 del 29 al 31 de octubre en Ciudad de México.

Una semana después será el turno de Brasil, que tendrá su Gran Premio del 5 al 7 de noviembre en São Paulo. El circuito de Interlagos tendrá además una carrera esprint, a diferencia de las citas de México y España.

La presencia de estos tres países vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de la programación de la temporada 2027.

Un calendario que atraviesa cuatro estaciones

La temporada comenzará en marzo y se extenderá hasta diciembre, con un recorrido que llevará al Mundial por distintos continentes y escenarios.

El calendario completo anunciado por la FIA es el siguiente

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Franco Colapinto, el representante argentino

La temporada 2027 también tendrá un interés particular para Argentina con la presencia de Franco Colapinto. El piloto será el representante argentino en el campeonato después de haber renovado con Alpine gracias a su buen desempeño.

Su continuidad se incorpora así a una temporada que tendrá 24 Grandes Premios y diez carreras sprint, con una programación que comenzará en Baréin en marzo y recorrerá 22 países antes de finalizar en Abu Dabi en diciembre. El nuevo calendario combina escenarios tradicionales, regresos y modificaciones respecto de temporadas anteriores. Mónaco, Silverstone y Monza continúan entre las citas tradicionales, mientras que Portugal y Turquía regresan a la programación y España, México y Brasil vuelven a contar con Grandes Premios.

A su vez, Países Bajos y Barcelona quedan fuera del calendario de 2027.

La actividad comenzará con los test de pretemporada en Baréin entre el 24 y el 27 de febrero y continuará con el primer Gran Premio del año del 12 al 14 de marzo. El último capítulo será en Abu Dabi, del 10 al 12 de diciembre, donde también se disputará una carrera sprint.

La Fórmula 1 tendrá así una temporada de 24 Grandes Premios, diez carreras sprint y 22 países, con un calendario que suma regresos, conserva algunos de sus circuitos tradicionales y vuelve a incluir escenarios como Madrid, México y Brasil.