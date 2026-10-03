La Fórmula 1 ratificó las sedes de las últimas carreras de 2026

La Fórmula 1 confirmó que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, que cerrarán la temporada 2026, se disputarán en las sedes previstas y sin modificaciones, pese a la tensión por el conflicto bélico en Oriente Medio.

La decisión fue ratificada por Stefano Domenicali, director ejecutivo de la categoría, durante una entrevista con Sky. "Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos GP serán en Qatar y Abu Dhabi. Esta es la dirección que hemos tomado", señaló.

Sin embargo, la Máxima mantiene un plan alternativo ante la posibilidad de que la situación en la región se agrave y complique la realización de las competencias.

En ese escenario, Imola aparece como una opción para recibir la última fecha, prevista para el 8 de diciembre. Según la información difundida, en el circuito italiano ya avanzan con los trabajos necesarios para estar en condiciones de albergar una carrera de Fórmula 1.

Además, la categoría asumiría los gastos de esas obras en caso de que finalmente el Gran Premio no se dispute allí.

El calendario que resta en la Fórmula 1 2026

Con el Gran Premio de Bahréin en desarrollo, estas son las carreras que quedan en el calendario de la temporada:

Gran Premio de Bahréin.

Gran Premio de Singapur.

Gran Premio de Estados Unidos.

Gran Premio de México.

Gran Premio de Brasil.

Gran Premio de Las Vegas.

Gran Premio de Qatar.

Gran Premio de Abu Dhabi.

Esteban Ocon anunció que dejará Haas al finalizar la temporada

En paralelo a las definiciones sobre el calendario, la Fórmula 1 recibió otra noticia vinculada al futuro de sus pilotos. El francés Esteban Ocon confirmó que dejará la escudería Haas al término de la temporada 2026, después de dos años en el equipo estadounidense.

El piloto, de 30 años, comunicó su decisión a través de sus redes sociales y dejó abierta la posibilidad de continuar en la categoría.

"Mi tiempo con el equipo Haas F1 llegará a su fin al final de la temporada 2026. Dejo este proyecto con la cabeza bien alta y orgulloso de mis actuaciones en circunstancias que no siempre fueron las más fáciles", escribió en su cuenta de X.

Ocon también manifestó su intención de completar el campeonato de la mejor manera y descartó que su salida de Haas signifique el final de su trayectoria en la Fórmula 1.

"Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es absolutamente el final de mi carrera en Fórmula 1", remarcó.