La Fórmula 1 redefine el futuro de sus motores y rompe con la paridad eléctrica

La Fórmula 1 reaccionó con rapidez ante un escenario que comenzaba a generar preocupación tanto dentro del paddock como en las tribunas. Apenas transcurridas tres carreras del calendario actual, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó este viernes una modificación reglamentaria de gran impacto para 2027, alterando de manera sustancial la filosofía técnica que había sido concebida originalmente para la nueva era de motores prevista para 2026.

La medida implica un claro retroceso respecto de la idea de alcanzar una paridad absoluta entre la potencia generada por la parte eléctrica y la producida por el motor de combustión interna. Aquella estructura 50/50, presentada inicialmente como un paso decisivo hacia una Fórmula 1 más eficiente y tecnológicamente avanzada, terminó despertando cuestionamientos por parte de pilotos, ingenieros y aficionados.

Las críticas apuntaban principalmente a dos aspectos:

La pérdida de velocidad final en recta

La excesiva dependencia del despliegue eléctrico para concretar sobrepasos

A eso se sumó una sensación compartida entre los protagonistas: los monoplazas habían comenzado a comportarse de manera "artificial", condicionados por una administración energética extrema que alteraba el espíritu tradicional de competencia.

Frente a ese escenario, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, convocó una reunión de emergencia junto a los equipos y los cinco fabricantes de motores para rediscutir el rumbo técnico de la categoría.

Más protagonismo para el motor de combustión

El núcleo central de la reforma aprobada para 2027 reside en una nueva distribución de la potencia total de las unidades motrices. La FIA confirmó oficialmente que el motor de combustión interna recibirá un incremento aproximado de 50 kW en su entrega de potencia.

Ese aumento estará acompañado por un mayor caudal de combustible permitido, una decisión que apunta a devolver protagonismo al componente más tradicional de los monoplazas.

En paralelo, el sistema de recuperación de energía, conocido como ERS, sufrirá una reducción nominal también de 50 kW. El resultado final de esta redistribución modificará completamente el balance previsto originalmente.

La nueva relación quedará establecida de la siguiente manera:

60% de potencia proveniente del motor de combustión interna

40% correspondiente al sistema eléctrico

La modificación rompe definitivamente con el esquema de equilibrio absoluto 50/50 que había sido proyectado para 2026.

Según las críticas recogidas durante las primeras competencias, aquel modelo había generado una disminución sensible de la agresividad en pista y una dificultad creciente para atacar sin depender exclusivamente de la energía almacenada en baterías.

El "Efecto Miami" aceleró la decisión

La velocidad con la que actuó la FIA no fue casual. El organismo tomó como referencia directa las medidas de emergencia aplicadas recientemente durante el Gran Premio de Miami, considerado internamente como un banco de pruebas exitoso.

De acuerdo con el comunicado oficial, las modificaciones implementadas en aquella carrera mostraron resultados positivos tanto en la dinámica de competencia como en cuestiones vinculadas a la seguridad.

"Se consideró que estas medidas mejoraron la competición y representan un paso positivo en el perfeccionamiento continuo del marco de 2026", señalaron desde la organización.

En Miami también se produjo uno de los momentos destacados del campeonato cuando el argentino Franco Colapinto logró un histórico séptimo puesto con Alpine. La actuación del piloto estuvo marcada por un consejo clave de su ingeniero, en una carrera donde ya se habían aplicado distintos retoques técnicos orientados a mejorar el comportamiento de los autos en pista.

La experiencia terminó funcionando como una evidencia concreta para acelerar las modificaciones estructurales que ahora se proyectan hacia 2027.

El intento por recuperar la esencia de la categoría

Detrás de la decisión técnica aparece un debate más profundo sobre la identidad misma de la Fórmula 1. Durante las primeras fechas de la nueva era reglamentaria, la dependencia extrema de la gestión energética había transformado las carreras en una compleja administración de baterías.

Para muchos observadores y sectores históricos del deporte, la categoría comenzaba a perder parte de su esencia competitiva.

La FIA explicó que el objetivo de los cambios evolutivos previstos para los próximos dos años es construir una Fórmula 1 "más segura, justa e intuitiva" para los pilotos.

El concepto de "intuitiva" no es menor. Dentro del paddock crecía la sensación de que los pilotos debían concentrarse más en administrar energía que en atacar al rival. El manejo estratégico del ERS había adquirido tal protagonismo que, en determinados sectores del circuito, los competidores quedaban expuestos a perder potencia de manera abrupta.

Con la nueva configuración, la categoría busca recuperar elementos históricos asociados al espectáculo:

Mayor agresividad en la entrega de potencia

Menor dependencia de la batería

Más posibilidades de sobrepaso

Recuperación del sonido tradicional

Autos capaces de atacar sin temor a quedarse sin energía

La FIA también dejó en claro que espera un acompañamiento pleno de los fabricantes de unidades de potencia en esta transición tecnológica, especialmente en el desarrollo de hardware capaz de sostener el nuevo equilibrio entre combustión y electrificación.

El último paso para sellar la reforma

Aunque el acuerdo político y técnico ya cuenta con consenso de principio entre todas las partes involucradas, todavía resta una instancia formal para que el nuevo reglamento quede definitivamente aprobado.

La propuesta deberá ser sometida a votación en el Consejo Mundial del Deporte Motor. Una vez superado ese paso, la Fórmula 1 oficializará un cambio que no solo redefine el futuro de sus motores, sino también el rumbo conceptual de la categoría.

La decisión marca un punto de inflexión: la máxima categoría del automovilismo mundial parece haber escuchado el reclamo de pilotos, equipos y aficionados, apostando por una Fórmula 1 que combine innovación tecnológica con la agresividad y el espectáculo que históricamente definieron al deporte.