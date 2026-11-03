La Liga Profesional confirmó la última fecha del Clausura: se define la tabla anual y los playoffs

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma de la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026, una jornada que concentrará definiciones importantes para los equipos que todavía buscan objetivos deportivos en el cierre de la fase regular.

En esta instancia quedarán resueltas la coronación de la tabla general, las plazas clasificatorias a las copas continentales de 2027 y la conformación de los playoffs por el campeonato. La programación se extenderá desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de noviembre, con encuentros distribuidos en distintas franjas horarias y varios partidos que se disputarán de manera simultánea.

El fixture debió adecuarse de manera extraordinaria a los requerimientos de los organismos de seguridad, a partir de los dispositivos especiales montados por la visita del papa León XIV al país.

En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso unificar horarios en los partidos donde se encuentran en juego objetivos compartidos, con el propósito de garantizar la paridad deportiva entre los equipos que compiten por el Campeón de Liga, las clasificaciones a los torneos internacionales o los lugares en las llaves eliminatorias.

La última fecha tendrá, por lo tanto, una agenda cargada de partidos decisivos y una distribución especial que contempla tanto las necesidades de seguridad como la importancia de los resultados para la definición del torneo.

River abrirá la jornada frente a Aldosivi

El telón de la fecha 16 se levantará el jueves 5 de noviembre a las 15.00, cuando River Plate visite a Aldosivi en Mar del Plata. El conjunto local ya descendió, mientras que el "Millonario" buscará sellar su ubicación en la etapa eliminatoria.

River se encuentra en la cuarta posición de la Zona B, un lugar que le permitiría contar con ventaja deportiva para definir en condición de local su cruce de octavos de final. La visita a Aldosivi será, entonces, una oportunidad para asegurar esa ubicación antes del comienzo de los playoffs.

Ese mismo jueves, a las 19.15, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Belgrano de Córdoba, en el segundo encuentro programado para la jornada inaugural de la última fecha.

Viernes: partidos simultáneos y definiciones en el Grupo A

La actividad del viernes 6 de noviembre presentará una agenda intensa, con partidos que tendrán incidencia en la clasificación a las copas y en la continuidad de varios equipos dentro del torneo.

A las 15.00, Barracas Central enfrentará a Racing Club. Barracas comparte puntuación con el equipo de Leo Ponzio, pero cuenta con una diferencia de gol que lo posiciona en la disputa. Su objetivo será ingresar en zona de Copa Sudamericana, mientras que Racing llegará sin chances matemáticas de pelear en ningún frente.

A partir de las 19.00, tres encuentros se disputarán en simultáneo y definirán aspectos centrales del Grupo A. Independiente recibirá a Deportivo Riestra con la intención de mantenerse cerca de los puestos internacionales y asegurar su lugar en la próxima instancia.

En el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo se medirá con Platense, que llega necesitado. En paralelo, Unión de Santa Fe jugará frente a Vélez Sarsfield, equipo que aspira a consolidarse entre los primeros puestos y asegurar su boleto a la Copa Libertadores.

La programación del viernes se completará con dos encuentros a las 22.00: Tigre frente a Sarmiento de Junín y Banfield ante Atlético Tucumán.

El sábado, el centro de la disputa por la tabla anual

El sábado 7 de noviembre tendrá uno de los momentos más relevantes de la jornada, con tres partidos simultáneos a las 17.30 que concentrarán la pelea por la tabla anual.

Boca Juniors, líder del acumulado y segundo en su grupo, jugará en La Bombonera frente a Defensa y Justicia. El conjunto xeneize afrontará el compromiso con el objetivo de sostener su posición en la clasificación general.

Argentinos Juniors, escolta de Boca en la tabla anual por una menor diferencia goleadora, recibirá a Huracán en La Paternal. Por su parte, Rosario Central, que se encuentra a solo un punto de la primera posición, será local ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

La simultaneidad de estos partidos responde a la necesidad de que los equipos que disputan posiciones relevantes en el acumulado tengan las mismas condiciones para afrontar la definición. Los resultados tendrán incidencia en la tabla general y en los lugares que se resolverán al cierre de la fase regular.

Antes de esos encuentros, el sábado comenzará con dos partidos a las 15.00: Gimnasia de Mendoza frente a Independiente Rivadavia y Talleres de Córdoba ante Estudiantes de La Plata.

El cierre del domingo

La fecha 16 del Torneo Clausura 2026 concluirá el domingo 8 de noviembre con dos encuentros. A las 17.00, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Lanús, mientras que a las 19.30 Instituto de Córdoba se enfrentará a Newell's Old Boys.

Con estos partidos se completará la programación de la última jornada, luego de cuatro días de actividad que definirán posiciones, clasificaciones y cruces para la etapa eliminatoria.

Cronograma completo de la fecha 16

La Liga Profesional estableció la siguiente programación para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026:

Jueves 5 de noviembre

15.00: Aldosivi vs. River Plate.

19.15: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Belgrano de Córdoba.

Viernes 6 de noviembre

15.00: Barracas Central vs. Racing Club.

19.00: San Lorenzo vs. Platense.

19.00: Independiente vs. Deportivo Riestra.

19.00: Unión de Santa Fe vs. Vélez Sarsfield.

22.00: Tigre vs. Sarmiento de Junín.

22.00: Banfield vs. Atlético Tucumán.

Sábado 7 de noviembre

15.00: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia.

15.00: Talleres de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata.

17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán.

17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto.

17.30: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia.

Domingo 8 de noviembre

17.00: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Lanús.

19.30: Instituto de Córdoba vs. Newell's Old Boys.

La última fecha del Clausura reunirá así a los equipos en una instancia en la que cada resultado puede modificar posiciones y objetivos. Con la tabla anual, las plazas internacionales y los playoffs todavía por definirse, la programación oficializada por la Liga Profesional marcará el cierre de la fase regular y el comienzo de las resoluciones deportivas del campeonato.