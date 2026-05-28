La otra lista: los 7 futbolistas de la Selección que jugarán los amistosos previos al Mundial

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo 2026 ya ingresó en su tramo decisivo y, en ese contexto, Lionel Scaloni terminó de delinear el esquema de trabajo que acompañará a la Selección argentina en los días previos al debut mundialista. El entrenador campeón del mundo resolvió incorporar a siete futbolistas que no forman parte de la lista definitiva de 26 convocados, pero que viajarán junto al plantel para participar de los entrenamientos y de los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia.

La decisión no representa solamente una ampliación logística del grupo de trabajo, sino también una señal clara de cómo el cuerpo técnico pretende afrontar la etapa final de preparación. La intención principal será contar con jugadores que funcionen como sparrings durante las prácticas, elevando la intensidad competitiva de cada entrenamiento y permitiendo mantener variantes tácticas en todos los sectores del campo.

Los futbolistas elegidos para integrar este grupo complementario son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, ambos de River; Tomás Aranda, de Boca; Agustín Giay, de Palmeiras; Nicolás Capaldo, de Hamburgo; Ignacio Ovando, de Rosario Central; y Simón Escobar, de Vélez.

Un grupo pensado para ampliar opciones

La convocatoria de estos jugadores responde a una lógica de previsión y cobertura. Aunque no forman parte de la nómina oficial mundialista, quedarán a disposición del cuerpo técnico ante cualquier eventualidad física o contratiempo de último momento que pueda afectar a alguno de los 26 convocados.

En ese sentido, la Selección argentina no solo busca garantizar un entorno competitivo de alta exigencia en los entrenamientos, sino también sostener una estructura flexible en caso de imprevistos. La experiencia reciente demuestra que las competencias internacionales exigen respuestas rápidas ante lesiones, molestias musculares o situaciones inesperadas durante la preparación.

Dentro del grupo seleccionado aparecen perfiles diferentes, aunque atravesados por un denominador común: el crecimiento sostenido y la proyección.

Entre los nombres que sobresalen se encuentran varios juveniles de presente ascendente:

Santiago Beltrán

Tomás Aranda

Ignacio Ovando

Joaquín Freitas

Simón Escobar

A ellos se suman futbolistas con mayor roce internacional y experiencia en ligas competitivas:

Agustín Giay

Nicolás Capaldo

La combinación evidencia la intención de Scaloni de mantener bajo observación a futbolistas jóvenes con proyección inmediata, pero también a jugadores que ya cuentan con recorrido en escenarios de mayor exigencia.

Los últimos ensayos antes de defender el título

La Selección argentina disputará dos amistosos antes del inicio de la Copa del Mundo. El primero será frente a Honduras el 6 de junio y el segundo ante Islandia el 9. Ambos encuentros marcarán los últimos compromisos preparatorios antes del estreno mundialista.

No se trata de partidos menores. Serán las pruebas finales para ajustar detalles tácticos, evaluar sociedades futbolísticas, administrar cargas físicas y consolidar el funcionamiento colectivo con el que Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

El cuerpo técnico entiende que cada entrenamiento y cada minuto de competencia previa al Mundial puede resultar determinante. Por eso, la presencia de este grupo ampliado adquiere un valor estratégico. La dinámica de trabajo permitirá sostener ejercicios de alta intensidad y simular situaciones reales de competencia durante toda la concentración.

La depuración definitiva de la prelista

La decisión de incorporar sparrings y alternativas también llega después de una etapa de fuerte depuración en la prelista inicial. Scaloni redujo la nómina de 55 futbolistas hasta llegar al grupo definitivo que afrontará el Mundial.

En ese recorte quedaron afuera nombres de peso y jugadores que habían orbitado el proceso de selección durante distintas etapas. Entre ellos aparecen:

Walter Benítez

Facundo Cambeses

Kevin Mac Allister

Lucas Martínez Quarta

Marcos Senesi

Germán Pezzella

Alan Varela

Ezequiel Fernández

Franco Mastantuono

Alejandro Garnacho

Matías Soulé

Claudio Echeverri

Santiago Castro

La lista refleja la competitividad interna que atraviesa el seleccionado argentino. Algunos de esos nombres llegaban con expectativa de integrar la nómina final, mientras que otros aparecían como apuestas de renovación o alternativas para ampliar variantes en distintas posiciones.

Sin embargo, la determinación de Scaloni terminó de consolidar el núcleo principal que buscará defender la corona mundial obtenida en Qatar 2022. Al mismo tiempo, el entrenador dejó abierta una puerta para varios futbolistas que seguirán vinculados al proceso y permanecerán cerca del plantel en esta última etapa de preparación.

Un mensaje de continuidad y proyección

La presencia de estos siete jugadores también funciona como un mensaje hacia el futuro. Más allá de no integrar la lista oficial, la decisión de mantenerlos cerca del grupo principal les permite convivir con la estructura de la Selección mayor, incorporar conceptos tácticos y experimentar el clima competitivo de una preparación mundialista.

En paralelo, Scaloni refuerza una metodología que caracterizó su ciclo: sostener una base consolidada sin perder de vista a las nuevas generaciones. La combinación entre experiencia, juventud y seguimiento permanente volvió a quedar expuesta en una convocatoria que amplía el universo competitivo de la Selección argentina en la antesala de la Copa del Mundo 2026.