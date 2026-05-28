Las selecciones U11 y U13 de Catamarca se preparan para los campeonatos argentinos

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca dio un nuevo paso en su proyecto de desarrollo deportivo con el objetivo de integrar los campeonatos argentinos de divisiones formativas. En ese marco, la entidad se encuentra trabajando intensamente en la conformación de las selecciones provinciales U11 y U13, tanto en la rama femenina como masculina, en un proceso que busca fortalecer la representación catamarqueña en el escenario nacional.

El proyecto involucra a entrenadores, jugadores y dirigentes en una tarea que apunta no sólo a la competencia inmediata, sino también al crecimiento sostenido del básquet provincial. La iniciativa se desarrolla en un contexto de evaluación y captación de talentos provenientes de distintos puntos de la provincia, consolidando una estructura formativa que busca ampliar las oportunidades para jóvenes deportistas.

Un trabajo que ya muestra avances en la rama femenina

Dentro de este esquema de preparación, las selecciones femeninas presentan un proceso más avanzado. Bajo la conducción de Milagros Acevedo, los equipos vienen desarrollando una tarea sostenida que permitió consolidar una base de trabajo de cara a las futuras competencias.

La continuidad de los entrenamientos y la consolidación de los grupos aparecen como aspectos centrales en esta etapa, donde el objetivo principal es fortalecer el funcionamiento colectivo y elevar el nivel competitivo de las jugadoras que representarán a Catamarca.

El trabajo encabezado por Acevedo se enmarca en una planificación integral impulsada por la Federación, que busca potenciar las categorías formativas y generar un proceso de crecimiento a largo plazo para el básquet femenino provincial.

El primer Campus masculino reunió a más de 60 jugadores

En paralelo al avance de las selecciones femeninas, las categorías masculinas dieron inicio formal a su proceso de preparación con la realización del primer Campus de entrenamiento y selección.

La convocatoria reunió a más de 60 chicos entre las categorías U11 y U13, reflejando una importante participación y un marcado interés por integrar los futuros planteles provinciales. El encuentro no sólo sirvió como espacio de observación técnica, sino también como instancia de integración y evaluación para jóvenes talentos provenientes de distintos departamentos de la provincia.

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria fue la presencia de jugadores no solamente del Valle Central, sino también de localidades del interior como Belén y Tinogasta, un dato que evidencia el alcance territorial del proyecto y la intención de federalizar el desarrollo del básquet catamarqueño.

Los entrenadores a cargo de las divisiones formativas

La estructura técnica definida por la Federación asignó responsabilidades específicas para cada categoría masculina:

Pedro Ruarte estará al frente de la selección U13 .

estará al frente de la selección . José Ovejero será el entrenador de la categoría U11.

Ambos entrenadores tuvieron a su cargo la coordinación del Campus inicial y la observación de los jugadores convocados. El trabajo desarrollado durante esta primera instancia resultará determinante para definir los planteles que representarán a la provincia en futuras competencias oficiales.

La tarea de evaluación contempla distintos aspectos vinculados al rendimiento deportivo, la proyección de los jugadores y el funcionamiento grupal, elementos considerados fundamentales en un proceso de formación que busca consolidar equipos competitivos.

La etapa decisiva: la conformación de los planteles

Tras el desarrollo del Campus y las jornadas de entrenamiento, el cuerpo técnico avanzará ahora en una instancia clave: la confección de las listas definitivas de jugadores y jugadoras que integrarán las selecciones provinciales.

La evaluación realizada por los entrenadores será el criterio central para determinar quiénes formarán parte de los planteles oficiales que vestirán la camiseta de Catamarca en las distintas competencias previstas.

Este proceso de selección representa un momento decisivo tanto para los jóvenes deportistas como para la estructura formativa de la Federación, que apuesta a consolidar una base sólida de talentos provinciales con proyección competitiva.