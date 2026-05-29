Tigre venció a Alianza Atlético y avanzó en la Copa Sudamericana

Tigre derrotó 2 a 0 a Alianza Atlético de Perú en el estadio José Dellagiovanna y consiguió la clasificación a los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Diego Dabove necesitaba ganar y cumplió en Victoria, con goles de Jabes Saralegui y Alan Barrionuevo, ambos en el segundo tiempo, para cerrar la fase de grupos con una victoria clave.

Después de un primer tiempo sin goles, Tigre rompió el partido a los 2 minutos del complemento: Ignacio Russo descargó para Saralegui, que sacó un remate bajo desde afuera del área y puso el 1-0. Más tarde, a los 31, Barrionuevo apareció en el área chica tras un córner ejecutado por Gonzalo "Pity" Martínez y selló el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el Matador terminó segundo en el Grupo A y avanzó al repechaje de la Sudamericana, instancia en la que enfrentará a un equipo que finalice tercero en su zona de la Copa Libertadores.

Tigre cerró así una fase de grupos irregular, pero logró cumplir el objetivo internacional: seguir con vida en el certamen continental y meterse entre los equipos que pelearán por un lugar en los octavos de final.

Síntesis

Tigre 2: Felipe Zenobio; Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Santiago López, David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Alianza Atlético 0: Daniel Prieto; Erick Perleche, José Villegas, Román Suárez, Jesús Mendieta; Ariel Muñoz, Jimmy Pérez, Germán Díaz, Sergio Quiroga; Franco Coronel y Mariano Barreda. DT: Federico Urciuoli.

Goles: ST 2m Jabes Saralegui (T) y 31m Alan Barrionuevo (T).

Árbitro: David Ojeda.

Estadio: José Dellagiovanna.