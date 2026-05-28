Scaloni confirmó los 26 jugadores: Messi irá por su sexta Copa del Mundo

La Selección argentina ya tiene definidos a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva luego de haber trabajado con una nómina preliminar de 55 jugadores, de la cual finalmente quedaron excluidos 29 nombres.

La convocatoria marca el inicio formal de la preparación final del seleccionado nacional para una nueva Copa del Mundo, en la que intentará retener el título obtenido en Qatar 2022. La lista ratificó además una de las noticias más esperadas: Lionel Messi integrará el plantel argentino y disputará su sexto Mundial, alcanzando una cifra récord que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

La presencia del capitán argentino era un secreto a voces, pero la confirmación oficial terminó de despejar cualquier duda en torno a su continuidad en la máxima cita del fútbol internacional.

"Lionel Scaloni":

Porque anunció la lista de convocados a la Selección Argentina para la #CopaMundialFIFA 2026 pic.twitter.com/9EkqKQb8hi — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 28, 2026

Messi, rumbo a su sexto Mundial

Lionel Messi afrontará en Estados Unidos, México y Canadá una nueva experiencia mundialista y lo hará en una situación inédita en la historia del fútbol argentino: será su sexta participación en una Copa del Mundo.

El astro rosarino llegará al torneo a punto de cumplir 39 años, aniversario que tendrá lugar durante el desarrollo de la competencia. La convocatoria se produce además luego de una molestia muscular sufrida en su último encuentro con Inter Miami en la MLS. A pesar de esa situación física, Messi atraviesa una temporada de muy buen rendimiento en el conjunto estadounidense y continuará siendo la principal referencia futbolística y simbólica del seleccionado dirigido por Scaloni.

La confirmación del capitán aparece como uno de los ejes centrales de la convocatoria, en una lista que combina futbolistas con experiencia mundialista y otros jugadores que tendrán su primera participación en una Copa del Mundo.

La ausencia de Marcos Acuña

Uno de los datos salientes de la convocatoria fue la ausencia de Marcos Acuña, quien finalmente no integrará la lista definitiva de 26 futbolistas.

El lateral quedó fuera de la nómina final presentada por Scaloni, que redujo considerablemente el número de jugadores respecto de la lista preliminar de 55 nombres presentada anteriormente. La decisión del cuerpo técnico terminó de definir la estructura del plantel con el que Argentina afrontará la fase de grupos y el resto del certamen.

Los arqueros elegidos por Scaloni

En el arco, el entrenador mantuvo la base que viene trabajando en los últimos años y ratificó a Emiliano Martínez como una de las piezas centrales del equipo.

Los arqueros convocados son:

Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

La presencia de "Dibu" Martínez representa la continuidad de uno de los futbolistas más determinantes del ciclo de Scaloni, especialmente por su actuación en el Mundial de Qatar 2022.

La defensa confirmada para el Mundial

En la línea defensiva, el entrenador optó por una combinación de experiencia y variantes que ya vienen formando parte habitual de las convocatorias del seleccionado nacional.

Los defensores convocados son:

Gonzalo Montiel - River Plate.

Nahuel Molina - Atlético de Madrid.

Lisandro Martínez - Manchester United.

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella.

Nicolás Otamendi - SL Benfica.

Cristian Romero - Tottenham Hotspur.

Facundo Medina - Racing Lens.

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon.

La defensa mantiene nombres consolidados como Otamendi, Romero, Molina y Tagliafico, además de sumar alternativas que han ganado terreno durante el último ciclo.

El mediocampo de la Selección argentina

El mediocampo vuelve a mostrar una fuerte presencia de futbolistas con rodaje internacional y protagonismo en las principales ligas europeas. Los mediocampistas convocados son:

Leandro Paredes - Boca Juniors.

Rodrigo De Paul - Inter de Miami.

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández - Chelsea.

Alexis Mac Allister - Liverpool.

Valentín Barco - Racing Estrasburgo.

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié.

Nicolás Paz - Calcio Como 1907.

Máximo Perrone - Calcio Como 1907.

En esa zona del campo aparecen jugadores fundamentales del ciclo campeón del mundo, como De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y Paredes, junto con futbolistas jóvenes que se consolidaron durante el proceso de renovación.

Los delanteros que buscarán defender el título

En ofensiva, Scaloni mantuvo una importante base del plantel campeón del mundo y sumó futbolistas que vienen teniendo continuidad en clubes europeos y sudamericanos.

Los delanteros convocados son:

Lionel Messi - Inter de Miami.

Thiago Almada - Atlético de Madrid.

Nicolás González - Atlético de Madrid.

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid.

Julián Álvarez - Atlético de Madrid.

Lautaro Martínez - Internazionale de Milán.

José López - Palmeiras.

La lista ofensiva reúne a varios de los jugadores más determinantes del ciclo actual, con Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez como principales referencias en ataque.

El fixture de Argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina integrará el Grupo J y ya conoce el calendario completo de sus primeros partidos en el Mundial. El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Posteriormente, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas. La fase de grupos finalizará el sábado 27 con el partido ante Jordania.

Con la lista definitiva ya confirmada, Argentina comenzará la última etapa de preparación para una Copa del Mundo en la que intentará volver a pelear por el máximo título del fútbol internacional y defender la consagración lograda en Qatar 2022.