La Premier League acusó al Manchester City de cientos de irregularidades financieras y podrían sancionar al club

Una vez más, el foco está puesto sobre los millones que invierten los clubes de la Premier League. Sin dudas, este mercado de pases invernal fue histórico. ¿El motivo? Chelsea rompió todo tipo de récords y desembolsó 329.500.000 euros para atraer refuerzos. Esto provocó que personalidades importantes de la liga inglesa se expresen al respecto. Uno de ellos fue Pep Guardiola, que se vanaglorió de que su equipo es el "quinto o sexto" en gasto neto, atacando al conjunto de Londres por su desmesurada inversión. Sin embargo, el Manchester City podría estar en serios aprietos por algo similar...

Este lunes, la Premier League acusó al Manchester City de un centenar de irregularidades financieras en sus cuentas. La competición inglesa lleva desde marzo de 2019 investigando las irregularidades del club. Ahora, esto será analizado por una comisión independiente que será la que decida qué castigo -si lo merece- deberá aplicarse.

La investigación no tiene precedentes en el ámbito de la Premier League y según explicó la liga en un comunicado las irregularidades cometidas superan el centenar y datan desde 2009, un año después de que el club fuera comprado por el fondo de inversión de Abu Dabi y comenzara la lluvia de millones que ha colocado al Manchester City en el lugar de privilegio que está hoy; con seis Premier League en 15 años, además de una decena de títulos entre copas y supercopas, y la primera final de la Champions League de su historia.

Los detalles de la acusación

La competición inglesa acusa al Manchester City de no haber dado "información veraz" sobre sus ingresos, especialmente los relacionados con patrocinio -tiene acuerdos comerciales con empresas de Abu Dabi como Etihad Airways-, así como de sus costes operacionales. También se explica que no informaron de la remuneración que Roberto Mancini recibió por ser el DT entre las temporadas 2009/10 y la 2012/13. Desde la Premier League alegan que tampoco recibió los detalles completos de los contratos de los jugadores entre las temporadas 2010/11 y 2015/16.

Además, el Manchester City, según la Premier League, tampoco habría cumplido las reglas del Fair Play Financiero de la UEFA entre 2013 y 2018 y habría ido en contra de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la liga inglesa entre las campañas 2015/16 y 2017/18. El conjunto ciudadano tampoco habría cooperado ni asistido a la Premier en esta investigación. Problemas para el Manchester City (Foto: Reuters).

Esta no es la primera vez que el Manchester City está bajo sospecha. En febrero de 2020 la UEFA sancionó al club con dos años sin poder participar en competiciones europeas por quebrantar el 'fair play' financiero al presentar irregularidades en sus ingresos por patrocinio. El caso duró varios meses, hasta que el Tribunal de Arbitraje Europeo decidió en julio de 2020 levantar la sanción, pese a que nueve clubes de la Premier League, incluyendo Chelsea, Liverpool, Manchester United, Arsenal y Tottenham Hotspur, pidieron al tribunal que no cediera. "Esta decisión es un desastre y una desgracia para el fútbol", dijo el entonces técnico del Tottenham, José Mourinho. "No es bueno para el deporte", añadió Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool.

"Nosotros fuimos acusados. No lo olvido", recordó la semana pasada Guardiola. "Ocho o nueve equipos mandaron una carta a la Premier League para que nos prohibieran competir. Eso no nos pasó a nosotros. Y somos el quinto equipo en gasto neto en los últimos cinco años. Esa es la realidad", manifestó el técnico español. Las quejas de Pep Guardiola (Foto: EFE).

Las posibles sanciones

Lo cierto es que todavía es pronto para saber que castigo le puede caer al Manchester City, pero hay distintos rumores circulando. "Una comisión para escuchar las pruebas de ambas partes. Luego, una decisión, que podría ser cualquier cosa... desde pedirle que mantenga mejores registros hasta una deducción de puntos o una degradación de la liga", declaró Kieran Maguire, profesor y responsable del portal económico Price of Football.

Según la información de diversos medios británicos, como The Times o Daily Mail, el Manchester City, en caso de que finalmente sea declarado culpable, se enfrenta a una serie de posibles sanciones, incluida la deducción de puntos. Por otro lado, The Sun asegura que la pena podría ser más dura: "Otros posibles castigos incluyen prohibiciones de transferencia, límites de gasto e incluso el despojo de títulos anteriores, aunque la situación no tiene precedentes".

La respuesta del City

"El Manchester City está sorprendido por la emisión de estas supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League, particularmente dado el extenso compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la EPL. El Club da la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una Comisión independiente, para considerar imparcialmente el cuerpo completo de evidencia irrefutable que existe en apoyo de su posición. Como tal, esperamos que este asunto se ponga fin de una vez por todas".