La Selección argentina +50, con Vanina Oneto como capitana, se consagró bicampeona mundial

La Selección argentina femenina +50 de hockey volvió a hacer historia al consagrarse bicampeona de la Copa Mundial Masters, luego de derrotar a Inglaterra en una intensa final disputada en Rotterdam, Países Bajos.

Con la ex-Leona Vanina Oneto como capitana, el conjunto argentino revalidó el título obtenido hace dos años en Auckland, Nueva Zelanda, tras completar una campaña perfecta, sin conocer la derrota.

La final fue el partido más exigente del torneo. Inglaterra dominó gran parte de la primera mitad, pero las argentinas reaccionaron en el complemento y consiguieron el gol del triunfo a falta de tres minutos para el cierre. La conquista llegó a través de un córner corto ejecutado por Gabriela Giacobone.

Una campaña invicta

Argentina mostró un nivel sobresaliente durante toda la competencia. En la fase de grupos goleó 7-0 a Canadá, venció 3-0 a Estados Unidos, superó 1-0 a España y derrotó 3-0 a Uruguay.

En los cuartos de final aplastó 6-0 a Gales y, en semifinales, eliminó a Australia con una contundente victoria por 5-1.

Tras la consagración, Nanette Giovaneli destacó el trabajo del plantel: "Este es un grupo increíble, muy amalgamado. Nos entrenamos muy duro para llegar hasta acá. Cada partido fue un desafío diferente y fuimos paso a paso".

El crecimiento del hockey masters

La categoría femenina +50 reunió a 14 selecciones de todo el mundo. Para participar, las jugadoras debían tener entre 50 y 55 años, y muchas de ellas continúan compitiendo en sus clubes, mientras que otras integraron el seleccionado argentino durante sus carreras.

El próximo objetivo del equipo será el Campeonato Panamericano del próximo año, antes de defender nuevamente el título mundial en la próxima edición del certamen.

Vanina Oneto suma otro logro

La presencia de Vanina Oneto volvió a ser uno de los grandes símbolos del equipo. Integrante de la histórica generación fundadora de Las Leonas, fue campeona del mundo en 2002, medallista olímpica de plata en Sídney 2000 y de bronce en Atenas 2004, además de conquistar múltiples títulos panamericanos.

Con este nuevo campeonato, la exdelantera agrega un nuevo éxito a una de las trayectorias más destacadas del hockey argentino.

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