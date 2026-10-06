La Selección Argentina empata ante Benín en la gran despedida de Lionel Messi

El Estadio Monumental vive este martes una fiesta inolvidable este martes, en la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina.

En la previa del encuentro, varias bandas hicieron vibrar al público, que se prepara para vivir una noche muy emotiva cuando la "Albiceleste" se enfrente con Benín.

Uno de los momentos de mayor euforia se vivió cuando miles de hinchas que pudieron conseguir su entrada para ingresar al Estadio Monumental se pusieron a cantar "el que no salta es un inglés".

El mensaje de Milei a Messi: "Con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible"

El presidente Javier Milei le dedicó un mensaje a Lionel Messi en redes sociales por su despedida de la Selección, destacando el legado que dejó el capitán durante su trayectoria con la camiseta albiceleste.

"Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible", expresó el mandatario.

Milei cerró su publicación con una frase dedicada al astro argentino y su habitual arenga: "Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!".