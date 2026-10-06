Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA: "Es un orgullo"

En un acontecimiento que quedará grabado en las páginas de la historia institucional y deportiva del país, el capitán argentino Lionel Messi fue distinguido este martes por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este evento de enorme magnitud simbólica se llevó a cabo apenas unas horas antes de que el astro dispute su último partido vistiendo la camiseta de la Albiceleste en el mítico estadio Monumental.

La magnitud de la figura del homenajeado quedó evidenciada en el riguroso proceso de aprobación de este reconocimiento, el cual fue validado por unanimidad en el seno de la casa de altos estudios. En los fundamentos presentados para justificar la resolución, la institución académica señaló con firmeza que la vasta trayectoria del rosarino constituye un ejemplo innegable de "excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético". Asimismo, el documento oficial se encargó de remarcar de manera categórica el profundo compromiso que el jugador ha mantenido de forma inquebrantable con la representación nacional a lo largo de los años. El impacto de esta condecoración cruzó todas las fronteras geográficas y simbólicas, celebrándose en cada rincón del país, desde los bulliciosos claustros urbanos hasta los paisajes más remotos como el Salar del Hombre Muerto.

La emoción del capitán: "Es un orgullo"

Lejos de adoptar una postura distante, Messi se mostró profundamente conmovido y agradeció la distinción recibida en la antesala de lo que será su despedida definitiva del seleccionado. Durante su intervención en el acto, el ídolo aseguró que representa "un orgullo" inmenso haber sido reconocido con el título de Doctor Honoris Causa.

Con la sencillez que lo caracteriza, el capitán argentino expresó: "Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico". Además de reflexionar sobre el galardón académico, el rosarino también se tomó un momento para hablar de lo verdaderamente especial y emotiva que será la jornada nocturna, horas antes de salir al césped del Monumental. "Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo", remarcó Messi, evidenciando la carga emocional de la inminente despedida.

Profundizando en sus sensaciones, el legendario jugador agregó: "Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande", manifestó, dejando en claro cómo este abrazo de la comunidad académica sirvió de contención en un momento bisagra.

Un palmarés que justifica la inmortalidad

La UBA no escatimó en detalles a la hora de destacar la carrera sin precedentes de Messi, poniendo especial énfasis en los títulos y los logros que el futbolista consiguió con la Selección. Su rol como líder indiscutido fue el pilar fundamental para comprender la magnitud de la distinción. Como capitán, condujo al equipo a la conquista de múltiples trofeos internacionales que hoy sustentan este reconocimiento.

Los datos técnicos e históricos resaltados puntualmente por la casa de estudios incluyen las siguientes gestas:

• Conquista de la Copa América 2021. • Coronación en la Finalissima 2022. • Consagración máxima en el Mundial de Qatar 2022. • Obtención de la Copa América 2024. • Integrante del plantel que obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2026.

Más allá de las estadísticas

Las máximas autoridades de la Universidad de Buenos Aires explicaron de forma pormenorizada por qué decidieron distinguir a Messi con el Doctorado Honoris Causa. Ricardo Gelpi, rector de la UBA, tomó la palabra para fundamentar esta decisión de profundo corte humanista. "Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números y las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional", expresó el rector.

En la misma línea argumentativa, Gelpi agregó: "Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia".

Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, puso el foco en destacar el vínculo imborrable que Messi construyó con la indumentaria nacional. "Lio Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial", aseguró.

Yacobitti también se encargó de remarcar que el homenaje realizado excede la esfera competitiva: "Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina".