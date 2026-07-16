La Selección argentina retoma los entrenamientos y pone la mira en la gran final

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 no modificó la planificación prevista por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Tras la exigente victoria por 2-1 frente a Inglaterra, que aseguró el pase al partido decisivo, el plantel volverá a los entrenamientos sin jornadas de descanso con el objetivo de comenzar la preparación para el compromiso que definirá al nuevo campeón del mundo.

El cronograma dispuesto por el entrenador contempla una práctica durante la mañana en Atlanta, ciudad donde Argentina consiguió el triunfo en semifinales, antes de emprender viaje hacia Nueva Jersey, sede de la gran final que se disputará este domingo.

La decisión refleja la intención del cuerpo técnico de aprovechar cada instancia de trabajo disponible antes del enfrentamiento con España, rival con el que la Albiceleste buscará una nueva consagración mundial.

Entrenamiento en Atlanta

La actividad del seleccionado argentino comenzará a las 11.30, horario de Atlanta, lo que equivale a las 12.30 de la Argentina. Será la última práctica que el plantel realizará en esa ciudad antes del traslado hacia la sede de la final.

El entrenamiento tendrá como principal objetivo iniciar la preparación específica para el encuentro frente a España y comenzar con los trabajos posteriores al exigente compromiso disputado ante Inglaterra.

De acuerdo con la planificación establecida por Lionel Scaloni, la jornada estará enfocada en tareas de recuperación física para los futbolistas, antes de avanzar en la conformación del equipo que afrontará el partido por el campeonato. La decisión de no otorgar descanso al plantel responde a la necesidad de optimizar los tiempos disponibles entre la semifinal y la final del torneo.

Recuperación y planificación del equipo

Luego del esfuerzo realizado en la victoria frente a Inglaterra, el cuerpo técnico priorizará los trabajos destinados a la recuperación de los jugadores. A partir de esas tareas comenzará el análisis que permitirá definir la formación que buscará conquistar el título mundial frente al seleccionado español.

El entrenamiento previsto para este jueves representa el primer paso dentro de una preparación que tendrá continuidad una vez instalada la delegación en Nueva Jersey.

Con el partido decisivo cada vez más próximo, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni buscará administrar las cargas físicas del plantel mientras comienza a delinear el equipo que afrontará el encuentro del domingo.

Viaje a Nueva Jersey durante la tarde

Finalizada la práctica matutina, la delegación argentina dejará Atlanta para trasladarse hacia Nueva Jersey, ciudad que albergará la final del Mundial. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el viaje está previsto para la tarde de este jueves, aunque indicó que el horario de partida será informado posteriormente.

Con ese traslado, la Selección completará el cambio de sede para afrontar los últimos días de preparación antes del compromiso más importante del campeonato.

La llegada a Nueva Jersey permitirá al plantel instalarse en la ciudad donde disputará la definición del torneo y continuar allí con los entrenamientos previos al partido.

La última práctica antes del cambio de sede

El entrenamiento programado en Atlanta tendrá un significado especial dentro de la planificación de la Selección. Será la última práctica que el plantel realizará en esa ciudad antes de instalarse definitivamente en Nueva Jersey.

Desde las 12.30, horario argentino, los futbolistas desarrollarán la actividad prevista por el cuerpo técnico, cerrando así el ciclo de trabajo en la sede donde consiguieron la clasificación a la final del Mundial.

Posteriormente, toda la preparación continuará en el escenario que recibirá el encuentro decisivo.

La final ya tiene fecha, horario y escenario

La Selección argentina afrontará el partido por el título este domingo, cuando se enfrente a España. El encuentro comenzará a las 16.00, horario de la Argentina, y se disputará en el estadio de Nueva Jersey.

Después de superar a Inglaterra en semifinales, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni quedó a un paso de una nueva definición mundialista y ya concentra todos sus esfuerzos en el compromiso que cerrará el certamen.