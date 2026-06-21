La Selección argentina viajará por la tarde a Dallas para concentrarse antes de Austria

La Selección argentina transita las horas previas a un compromiso que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el Mundial 2026. Luego de haber comenzado el certamen con una victoria en su presentación, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará este domingo una jornada cargada de actividad antes de instalarse definitivamente en Dallas, ciudad en la que disputará el encuentro frente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos.

La agenda del seleccionado contempla un último entrenamiento en Kansas, ciudad que funcionó como base de operaciones durante los primeros días de competencia. La práctica está prevista para las 13, hora de la Argentina, y marcará el cierre de los trabajos en ese lugar antes del traslado hacia territorio texano.

Posteriormente, a las 16.30 de la Argentina, la delegación albiceleste partirá rumbo a Dallas, donde quedará concentrada de cara al compromiso que podría resultar clave en la lucha por la clasificación a la próxima ronda del torneo.

La actividad oficial del día se completará a las 20.45, cuando Lionel Scaloni brinde una conferencia de prensa acompañado por un futbolista del plantel, cuya identidad todavía no fue definida.

La preparación entra en su etapa decisiva

La práctica de este domingo tendrá un valor especial para el cuerpo técnico. Será la última oportunidad para ajustar detalles tácticos y físicos antes de enfrentar a Austria, en un partido que adquiere una importancia significativa dentro del Grupo.

Luego de atravesar un inicio de preparación condicionado por distintas lesiones, Scaloni logró recuperar a todos los integrantes de su plantel. Ese escenario representa una noticia positiva para el entrenador, que ahora cuenta con mayores alternativas para definir la alineación titular.

La disponibilidad completa de los futbolistas le permite al cuerpo técnico analizar variantes y evaluar posibles modificaciones respecto del equipo que viene de imponerse en el debut ante Argelia.

Las dudas que mantiene Lionel Scaloni

A pesar de contar con todos los jugadores a disposición, el entrenador argentino todavía no definió la formación inicial y mantiene dos interrogantes principales. El primero de ellos aparece en el lateral derecho de la defensa. Gonzalo Montiel fue titular en el estreno mundialista frente a Argelia, pero actualmente presenta una sobrecarga muscular que genera incertidumbre respecto de su presencia desde el inicio.

Ante esa situación, Nahuel Molina surge como una alternativa concreta para ocupar el puesto. Durante el entrenamiento realizado este sábado en Kansas, el ex-Boca comenzó la práctica entre los titulares, mientras que el futbolista surgido en River también participó y sumó minutos de trabajo.

La situación será evaluada durante las últimas horas previas al encuentro para determinar cuál de los dos jugadores ocupará el sector derecho de la defensa.

Una disputa abierta en el ataque

La segunda incógnita que maneja el entrenador se encuentra en la zona ofensiva. El puesto de centrodelantero se convirtió en una de las principales competencias internas del plantel. Lautaro Martínez fue titular en el primer compromiso del Mundial, aunque la recuperación de Julián Álvarez abrió nuevamente la discusión por ese lugar.

El delantero surgido en Racing comenzó el torneo desde el arranque, pero el atacante del Atlético de Madrid ya dejó atrás sus problemas físicos y aparece como una opción concreta para ingresar en el equipo.

La posibilidad de una rotación en el frente de ataque es una de las variantes que analiza Scaloni mientras termina de delinear el once inicial.

Un partido que puede acercar la clasificación

Con el viaje a Dallas ya programado y la preparación entrando en su fase final, la Selección argentina enfoca toda su atención en el duelo frente a Austria.

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Mundial 2026 podría transformarse en un paso fundamental para el objetivo de avanzar a la próxima instancia del torneo. Por ese motivo, cada decisión táctica adquiere relevancia en la planificación del cuerpo técnico.

Entre las principales novedades que rodean al seleccionado se destacan:

• Último entrenamiento en Kansas a las 13 de la Argentina.

• Viaje hacia Dallas previsto para las 16.30.

• Conferencia de prensa de Lionel Scaloni a las 20.45 junto a un jugador aún no confirmado.

• Posible ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel debido a una sobrecarga muscular.

• Disputa por el puesto de centrodelantero entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

• Plantel completo a disposición del entrenador tras la recuperación de los futbolistas que habían sufrido lesiones.

Con todos los jugadores disponibles y la clasificación como objetivo inmediato, la Selección argentina afronta una jornada decisiva antes de medirse con Austria. El entrenamiento final, el viaje a Dallas y las definiciones pendientes en la formación marcarán las últimas horas de preparación de un equipo que busca dar un nuevo paso en su recorrido mundialista.