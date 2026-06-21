La madre de Vozinha consiguió la visa y podrá acompañar a su hijo en el Mundial

El Mundial 2026 continúa ofreciendo relatos que van más allá de los resultados y las estadísticas. En las últimas horas, una de las historias más conmovedoras del torneo encontró un desenlace esperado: Ana Candida Evora, madre de Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde, obtuvo la visa para ingresar a Estados Unidos y podrá acompañar a su hijo durante la competencia.

La noticia llegó después de varios días de repercusión internacional provocados por la situación que atravesaba la familia del futbolista. La ausencia de su madre en el debut mundialista de Cabo Verde había generado una profunda emoción tanto dentro como fuera del ámbito deportivo, especialmente por el contexto en que se produjo.

La historia adquirió relevancia mundial luego del empate sin goles entre Cabo Verde y España, encuentro correspondiente a la fase de grupos en el que Vozinha fue una de las grandes figuras del partido gracias a una actuación determinante bajo los tres palos.

Sus intervenciones permitieron sostener el resultado frente a una de las selecciones consideradas candidatas dentro del torneo, convirtiéndolo en uno de los nombres más destacados de la jornada.

Un debut histórico marcado por una ausencia dolorosa

El estreno de Cabo Verde en la Copa del Mundo tenía un significado especial para todo el país. Se trataba de la primera participación mundialista de la selección africana, un acontecimiento histórico que colocó a sus futbolistas en el centro de la atención internacional.

En ese escenario, Vozinha se transformó en uno de los principales protagonistas. A sus 40 años, el arquero tuvo una actuación que fue ampliamente reconocida después del empate 0-0 frente a España.

Sin embargo, una vez concluido el partido, la atención se trasladó a una situación personal que conmovió a miles de aficionados. El propio futbolista reveló, visiblemente emocionado, que su madre no había podido viajar para presenciar el encuentro debido a inconvenientes vinculados al proceso migratorio y a los costos requeridos para ingresar a Estados Unidos.

La noticia tuvo una fuerte repercusión porque el arquero había sido una de las figuras del partido más importante en la historia futbolística de su país y, al mismo tiempo, no había podido compartir ese momento con una de las personas más importantes de su vida.

Las dificultades para concretar el viaje

La situación de Ana Candida Evora puso de relieve algunas de las dificultades que enfrentaron familiares e hinchas para asistir al Mundial 2026.

Según se informó, los obstáculos estaban relacionados con cuestiones migratorias y con los costos exigidos para el ingreso a territorio estadounidense. El caso se convirtió rápidamente en un símbolo de esas dificultades y despertó una ola de solidaridad en distintos sectores vinculados al fútbol.

Entre los elementos que marcaron la situación se encontraban:

La imposibilidad inicial de obtener la documentación necesaria para viajar.

Los inconvenientes asociados al proceso migratorio.

Los costos vinculados al ingreso a Estados Unidos.

La imposibilidad de presenciar el histórico debut de Cabo Verde en una Copa del Mundo.

La repercusión internacional fue creciendo a medida que se conocían más detalles sobre la situación familiar del arquero.

La intervención que permitió destrabar el trámite

La resolución del caso llegó durante las últimas horas gracias a una gestión política realizada en Estados Unidos. De acuerdo con la información confirmada, Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes estadounidense, intervino para colaborar con la situación.

El dirigente aseguró haber gestionado el caso ante el secretario de Estado, Marco Rubio, y también ante el Departamento de Estado. Posteriormente, la embajada de Estados Unidos en Praia facilitó el procedimiento para que Ana Candida Evora pudiera completar los trámites necesarios y obtener finalmente el visado.

La resolución permitió avanzar con los preparativos del viaje y abrió la posibilidad de que madre e hijo puedan reencontrarse durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

El objetivo: estar presente frente a Uruguay

Con el trámite ya resuelto, la intención es que Ana Candida Evora pueda asistir al próximo compromiso de Cabo Verde en el Mundial. El seleccionado africano enfrentará a Uruguay en Miami por la segunda fecha del Grupo H, un partido que adquiere ahora un significado especial para la familia de Vozinha.

Después de no haber podido acompañarlo durante el debut frente a España, la madre del arquero tendría la posibilidad de verlo en acción en uno de los encuentros más importantes de la fase de grupos.

La expectativa creció aún más porque el futbolista viene de protagonizar una de las actuaciones más destacadas de la primera jornada del torneo.

El agradecimiento de Vozinha y el foco en la competencia

Tras conocerse la resolución favorable del trámite migratorio, Vozinha expresó su agradecimiento por el desenlace alcanzado.

El arquero valoró la posibilidad de que su madre pueda finalmente viajar y acompañarlo durante la competencia, aunque también pidió que la atención vuelva a centrarse en el aspecto deportivo.

El futbolista remarcó la importancia del desafío que enfrenta Cabo Verde dentro del Mundial 2026 y manifestó su intención de mantener el foco en la participación de la selección africana en la Copa del Mundo.

Mientras tanto, la historia de Ana Candida Evora y Vozinha ya quedó instalada como uno de los relatos más emotivos del torneo. Lo que comenzó como una ausencia dolorosa durante el histórico debut de Cabo Verde terminó encontrando una resolución positiva gracias a la obtención de la visa que permitirá a una madre acompañar a su hijo en el escenario más importante del fútbol mundial, justo en el momento más trascendente de su carrera deportiva.