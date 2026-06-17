Catamarca confirmó cuándo se pagará el aguinaldo y el cronograma salarial de junio

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, comunicó oficialmente que el pago del medio aguinaldo correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC) se efectivizará el próximo jueves 25 de junio.

La medida alcanza de manera directa tanto a los docentes como a los agentes de la Administración Pública Provincial, consolidando así una instancia clave dentro del esquema anual de remuneraciones del sector estatal.

El SAC, conocido popularmente como aguinaldo, constituye una de las liquidaciones más relevantes del calendario laboral, y su acreditación en el mes de junio implica un componente central dentro de la planificación financiera de los trabajadores estatales. En este caso, la Provincia ratifica su cumplimiento en la fecha establecida, garantizando la disponibilidad de los fondos en el tramo final del mes.

La comunicación oficial enmarca esta decisión dentro de la operatoria habitual del sistema de pagos provinciales, que organiza de manera anticipada los desembolsos correspondientes a los distintos conceptos salariales.

Cronograma de haberes de junio de 2026 para la Administración Pública Provincial

Además del anuncio vinculado al SAC, el Gobierno provincial informó que ya se encuentra definido el cronograma de acreditación de haberes correspondiente al mes de junio de 2026.

Este esquema de pagos contempla fechas diferenciadas según los sectores de la Administración Pública Provincial y el personal docente, estableciendo un orden de liquidación que se ejecutará durante los primeros días del mes siguiente.

El calendario oficial queda conformado de la siguiente manera:

Martes 7 de julio: Empleados de la Administración Pública Provincial .

Empleados de la . Miércoles 8 de julio: Docentes.

De este modo, el esquema de pagos distribuye la acreditación de haberes en dos jornadas consecutivas, diferenciando entre los principales agrupamientos del empleo estatal. Esta organización permite estructurar el flujo de pagos de manera escalonada, garantizando la ejecución ordenada de las transferencias salariales.

Organización del sistema de pagos y planificación estatal

El anuncio realizado por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, no solo establece fechas concretas, sino que también refleja la estructura de planificación que sostiene el sistema de remuneraciones del sector público.

La definición anticipada del pago del SAC y del cronograma de haberes de junio de 2026 responde a la necesidad de ordenar los compromisos salariales dentro de un esquema calendarizado, que permita tanto la previsibilidad administrativa como la organización financiera de los distintos sectores alcanzados.

En este marco, la fijación del jueves 25 de junio como fecha para el pago del medio aguinaldo se integra al circuito habitual de liquidaciones, mientras que la segmentación del cronograma de julio refuerza el criterio de distribución progresiva de los haberes.

Detalle del esquema de liquidaciones informado

En términos operativos, la información oficial establece dos instancias claramente diferenciadas dentro del calendario de pagos:

1. Pago del medio aguinaldo (SAC):

Concepto: Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo)

Fecha de acreditación: jueves 25 de junio

Alcance: Docentes y agentes de la Administración Pública Provincial

2. Haberes de junio 2026:

Martes 7 de julio: Empleados de la Administración Pública Provincial

Empleados de la Miércoles 8 de julio: Docentes

Esta estructura permite visualizar con claridad la organización secuencial de las obligaciones salariales del Estado provincial, diferenciando entre el pago extraordinario del SAC y la liquidación mensual de haberes.