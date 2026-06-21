Cinco partidos marcarán un domingo clave en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no detiene su marcha y este domingo 21 de junio ofrecerá una nueva serie de encuentros que prometen mantener la atención de los aficionados desde la madrugada hasta la noche. Con cinco compromisos distribuidos a lo largo de toda la jornada, la Copa del Mundo continuará desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos, una instancia que suele resultar determinante para las aspiraciones de clasificación de las selecciones participantes.

La programación contempla partidos en tres países anfitriones del torneo, con sedes ubicadas en México, Estados Unidos y Canadá. Cada encuentro tendrá relevancia en la conformación de las posiciones de los distintos grupos, en un momento del campeonato donde cada punto puede resultar decisivo para acceder a la siguiente ronda.

La actividad comenzará durante la madrugada argentina y se extenderá durante gran parte del día, ofreciendo una agenda cargada de fútbol internacional antes de la presentación de la selección argentina prevista para el lunes.

España busca sostener su dominio frente a Arabia Saudita

Más tarde, la atención se trasladará hacia Estados Unidos, donde España enfrentará a Arabia Saudita por el Grupo H. El escenario será el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, una de las sedes más importantes del torneo. El conjunto español buscará mantener su dominio en la competencia y sumar puntos valiosos en la carrera hacia la clasificación.

Los datos principales del encuentro son:

Partido: España vs. Arabia Saudita.

España vs. Arabia Saudita. Grupo: H.

H. Estadio: Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz. Ciudad: Atlanta, Estados Unidos.

Atlanta, Estados Unidos. Horario en Argentina: 13:00 horas.

13:00 horas. Transmisión: DGo, DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ y Paramount+.

Se trata de uno de los partidos más destacados del domingo, tanto por la jerarquía de los equipos involucrados como por la importancia de los puntos en disputa dentro del Grupo H.

Bélgica e Irán protagonizarán otro duelo relevante

La actividad continuará durante la tarde con el enfrentamiento entre Bélgica e Irán por el Grupo G. El encuentro tendrá lugar en el Estadio SoFi de Los Ángeles, una de las sedes estadounidenses incluidas en la organización del Mundial 2026.

Los detalles confirmados para este compromiso son:

Partido: Bélgica vs. Irán.

Bélgica vs. Irán. Grupo: G.

G. Estadio: SoFi.

SoFi. Ciudad: Los Ángeles, Estados Unidos.

Los Ángeles, Estados Unidos. Horario en Argentina: 16:00 horas.

16:00 horas. Transmisión: DGo, DSports, Paramount+ y Flow.

Con la segunda fecha en desarrollo, el resultado de este encuentro podría tener una incidencia importante en la configuración de la tabla de posiciones del Grupo G.

Uruguay, Cabo Verde, Nueva Zelanda y Egipto completan la agenda

Además de los tres encuentros cuyos horarios y transmisiones fueron detallados, la programación del domingo contempla otros dos compromisos que completarán la actividad mundialista.

Uruguay se enfrentará a Cabo Verde en Miami, en un partido correspondiente a la continuidad de la fase de grupos. Más tarde, Nueva Zelanda cerrará la jornada frente a Egipto en Vancouver. Estos encuentros forman parte de una programación que abarca diferentes zonas geográficas del continente norteamericano y que mantiene en competencia a selecciones de distintos continentes.

La agenda dominical quedará integrada por:

España vs. Arabia Saudita en Atlanta.

en Atlanta. Bélgica vs. Irán en Los Ángeles.

en Los Ángeles. Uruguay vs. Cabo Verde en Miami.

en Miami. Nueva Zelanda vs. Egipto en Vancouver.

Un día que puede comenzar a definir las clasificaciones

La segunda fecha de la fase de grupos suele representar un punto de inflexión en los torneos mundialistas. A diferencia del debut, donde todavía existen márgenes amplios para la recuperación, los resultados obtenidos en esta instancia comienzan a delinear con mayor claridad las posibilidades de clasificación de cada seleccionado.

Por ese motivo, la jornada del domingo adquiere una relevancia especial. Los cinco encuentros previstos permitirán observar cómo evolucionan los distintos grupos y cuáles son los equipos que logran posicionarse con ventaja de cara a la última fecha.

Con partidos distribuidos desde la madrugada hasta la noche, el Mundial 2026 ofrecerá una nueva maratón de fútbol internacional. Desde el choque entre Túnez y Japón en Monterrey hasta el cierre protagonizado por Nueva Zelanda y Egipto en Vancouver, la competencia seguirá avanzando en un día que puede resultar determinante para el futuro de varias selecciones y que servirá como antesala de la esperada presentación de Argentina programada para el lunes.