La Serna avanza a semifinales del Challenger de Córdoba

El tenista Juan Manuel La Serna, oriundo de Catamarca, logró este jueves una victoria significativa al clasificarse a las semifinales del Challenger 50 que se disputa en el Córdoba Lawn Tennis Club. En un partido que comenzó de manera adversa, La Serna se impuso ante el porteño Valerio Aboian con un marcador final de 4-6, 6-1 y 6-0.

El primer set evidenció un inicio frío y nervioso por parte del catamarqueño, quien cedió rápidamente la manga por 6-4. Sin embargo, el cambio de ritmo fue evidente a partir del segundo parcial. Ajustando su juego y mostrando una notable resiliencia, La Serna logró cerrar los siguientes sets por 6-1 y 6-0, cifras que en apariencia parecen sencillas pero que en la cancha reflejaron un esfuerzo intenso y un control táctico preciso.

Próxima instancia: la final en la mira

Mañana, La Serna se enfrentará al también porteño Bautista Torres, quien aseguró su lugar en semifinales tras vencer al colombiano Miguel Tobon con un marcador de 6-7, 6-4 y 6-1. Este duelo definirá quién avanzará a la final del torneo y promete ser un enfrentamiento de gran nivel, considerando la consistencia que ambos han mostrado en sus respectivos partidos.

Para La Serna, esta semifinal representa la segunda a nivel Challenger Tour, ya que en 2025 alcanzó la misma instancia en un torneo disputado en Chile. La experiencia previa en este tipo de competencias otorga al catamarqueño un respaldo estratégico y mental, elementos que podrían ser determinantes en su próxima contienda.

Estrategia y recuperación post-partido

Tras la victoria, La Serna no perdió tiempo y se dirigió rápidamente a la sesión de fisioterapia, un paso clave en la recuperación y prevención de lesiones durante torneos de alta exigencia como el Challenger 50. La combinación de esfuerzo físico intenso y estrategia mental para remontar un partido adverso subraya la preparación integral que caracteriza al jugador.

Contexto del torneo

El Challenger 50 de Córdoba se ha consolidado como un escenario relevante para jugadores que buscan afianzarse en el circuito profesional. La actuación de La Serna resalta no solo su talento individual sino también la presencia creciente de tenistas argentinos en competencias internacionales de nivel Challenger.

Con su próxima semifinal ante Torres, Juan Manuel La Serna se perfila como uno de los protagonistas del torneo, mostrando que la combinación de experiencia, preparación física y mental y la capacidad de sobreponerse a adversidades pueden ser la clave para avanzar hacia la final y, potencialmente, levantar el título.