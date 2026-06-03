  • Dólar
  • BNA $1410 ~ $1460
  • BLUE $1410 ~ $1430
  • TURISTA $1833 ~ $1833

17 C ° ST 16.9 °

Unión Radio 91.3 en vivo

La Serna debutó con una sólida victoria y avanzó a octavos en Brasil

El tenista catamarqueño superó al colombiano Samuel Linde Palacios en el ITF M25 de Cuiabá y continúa su camino en busca de puntos clave para acercarse a la clasificación del US Open.

3 Junio de 2026 20.09

El tenista catamarqueño Manuel "Manu" La Serna tuvo un estreno auspicioso en el torneo ITF M25 que se disputa en Cuiabá, Brasil, al imponerse con autoridad al joven colombiano Samuel Linde Palacios por 6-1 y 6-4.

Con una actuación sólida y efectiva, La Serna logró resolver el encuentro en sets corridos para asegurar su lugar en los octavos de final del certamen, donde continuará su búsqueda de sumar unidades importantes para el ranking internacional.

A la espera de conocer a su próximo rival, el representante catamarqueño volverá a presentarse este jueves con el objetivo de avanzar a los cuartos de final. Cada victoria adquiere una relevancia especial en esta etapa de la temporada, ya que le permitiría acumular puntos valiosos en su aspiración de ingresar a la fase clasificatoria del US Open, uno de los cuatro torneos de Grand Slam del circuito profesional.

De esta manera, La Serna comenzó de la mejor forma su participación en tierras brasileñas y mantiene intactas sus expectativas de seguir creciendo en el ranking mundial.

Tags
Brasil Catamarca Manu La Serna Tenis

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también