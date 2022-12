La tenista italiana Camila Giorgi, hija de un argentino excombatiente de Malvinas, sufre una grave acusación

La tenista italiana, Camila Giorgi, hija de un argentino excombatiente de las Islas Malvinas, se vio envuelta en un escándalo: la número 67 del ranking forma parte de una lista de personas que habrían falsificado los certificados de vacunación contra el Covid-19.

Según informó el diario italiano, Giornale di Vicenza, la tenista de 30 años habría recibido, por parte de un médico, certificados falsos para poder viajar a los países que exigían vacunas, sin realmente estar inoculada.

Los Green Pass o pasaportes de inmunización fueron dados por los doctores Daniela Grillone Tecioiu, Erich Volker Goepel, y Andrea Giacoppo, quienes habían sido arrestados y ahora, se encuentran en libertad porque se consideró que no hay riesgo de fuga. En la lista de las personas que recibieron estos documentos, figura el nombre de la tenista.

Si bien la agencia ANSA, líder de noticias en Italia, aseguró que la jugadora no fue paciente de ninguno de ellos, se cree que, de todos modos, podría haberles pedido el certificado. De hecho, durante el 2022 puedo participar de torneos, que no hubiera podido si realmente no estaba vacunada, como por ejemplo, el Australia Open, San José, el WTA 1000 de Toronto y Cincinnati y el US Open.

Todas estas pruebas contra la italiana fueron presentadas a las autoridades de la Federación Italiana de Tenis, para que decidan cuáles son las medidas a tomar.