La última función del capitán: Messi cumple su práctica final previo a su despedida

El fútbol argentino se prepara para vivir una jornada atravesada por la nostalgia y las emociones encontradas. Este lunes, a partir de las 17.30, la Selección argentina llevará a cabo su entrenamiento vespertino en el predio de la AFA. Se tratará de la última práctica de Lionel Messi luciendo la indumentaria del equipo nacional, en el umbral del partido de despedida que disputará este martes ante el seleccionado de Benín.

El crack rosarino concretó su reincorporación al plantel conducido por Lionel Scaloni este domingo. Durante la tarde participó del entrenamiento programado y, posteriormente, compartió un asado junto a la totalidad de sus compañeros, evento cuya intimidad fue difundida a través de las redes sociales oficiales del seleccionado.

La rutina del día domingo inició en el sector del gimnasio, espacio donde aquellos futbolistas que venían de sumar minutos en el compromiso frente a Burkina Faso realizaron labores de recuperación durante cuarenta minutos. En paralelo, el resto del grupo complementó este bloque con trabajos físicos orientados a la velocidad y la coordinación sobre el campo de juego.

Posteriormente, el plantel completo, con Lionel Messi integrado a la par, saltó a la cancha principal bajo la supervisión técnica de Lionel Scaloni. La sesión incluyó una práctica de fútbol formal de 45 minutos estructurada mediante trabajos mixtos en espacio reducido. El entrenamiento concluyó con un bloque final de fútbol en espacio acortado.

Por estas horas, la atención pública y mediática se concentra de forma absoluta en la figura del capitán. Tras su arribo al predio de la AFA, el propio futbolista publicó una serie de fotografías en sus cuentas personales de redes sociales, generando de manera inmediata una masiva respuesta de afecto por parte de los simpatizantes a través de miles de mensajes.

La preparación del equipo y el homenaje

En la sesión vespertina fijada para este lunes a las 17.30, el entrenador Lionel Scaloni comenzará a delinear la alineación titular que saltará al campo de juego del estadio Monumental. A la nómina de futbolistas que formaron parte de las recientes presentaciones amistosas contra Bolivia y Burkina Faso, se acoplaron este domingo los mediocampistas Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul.

El ambiente que envolverá al encuentro amistoso del martes se perfila como una verdadera fiesta Popular, en la que se prevén múltiples pasajes de alta carga emotiva. Pese a la inminencia del evento, desde la estructura organizativa se sostiene un estricto hermetismo en torno a los detalles específicos que conformarán el homenaje de agasajo al número diez.

La expectativa de la parcialidad argentina quedó ratificada con la confirmación de que las entradas para el partido se encuentran totalmente agotadas. Con el propósito de contener a los hinchas que no lograron conseguir localidades, la AFA dispondrá la apertura de un Fan Fest ubicado en el predio de Ciudad Universitaria, a escasos metros del estadio Monumental. Dicho recinto funcionará desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, ofreciendo un amplio abanico de contenidos:

Música en vivo

Propuestas gastronómicas variadas

Juegos e instalaciones interactivas

Presencia de artistas, invitados especiales, influencers y streamers

El legado de una trayectoria de dos décadas

El desenlace de la etapa de Lionel Messi en la Selección argentina comenzó a gestarse formalmente el pasado 31 de agosto, fecha en la que el futbolista hizo público el final de su ciclo internacional luego de dos décadas en las que batió todos los registros conocidos. En aquel anuncio, difundido mediante un comunicado en sus plataformas digitales, el capitán albiceleste expresó: "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección".

El recorrido del atacante rosarino deja huellas imborrables en cada hincha y un conjunto de cifras estadísticas de escala histórica cosechadas a lo largo de su trayectoria:

Partidos disputados: 207 encuentros oficiales y amistosos con la camiseta nacional.

Goles convertidos: 125 anotaciones.

Asistencias brindadas: 68 pases de gol.