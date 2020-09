Laborda: Ponen miles de trabas para que la gente vuelva al club, yo sigo con mi postura

Contó que recibió una carta documento por parte del presidente del club, Omar Breppe donde lo intima a rectificarse en sus dichos.

Laborda ratificó todo lo que viene sosteniendo y dijo: «Esa decisión de encadenarme hace unos días la tomé por la impotencia que tenía por ver lo que sufrieron Alberto Córdoba, que es una persona grande, su señora, también Carlos Pérez. La Comisión se niega a hacerlos socios y ellos juegan con la billetera que tienen gracias al Vea».

«Ponen miles de trabas para que la gente vuelva al club, nos hicieron que retiremos un papel en blanco para aspirantes a socios en una escribanía. Después comenzaron a mandar cartas documentos a varios hinchas. Yo ya recibí la mía, esta gente nos quiere poner un bozal legal para que no nos expresemos», continuó.

Siguió: «Yo voy a mantener mi postura y si tengo que ir preso lo haré. A mí no me pueden sacar nada, no tengo un gran patrimonio económico y se tengo que ir preso iré con gusto porque si esto es para abrir el club al barrio y los hinchas puedan volver, no tengo problema».

«El señor Breppe me puede mandar las cartas documento que quiera. Yo dije que el estatuto del club es antidemocrático y lo sigo sosteniendo a eso. Te piden certificados de antecedentes, a socios le firmaron avales y después fueron echados del club. Eso es antidemocrático, ellos se afirman en el alquiler del Vea. Yo lo publiqué lo que cobran y es como $1.400.000 por mes», siguió.

Prosiguió: «Ellos me dicen que yo trato de desacreditar al club y es todo lo contrario. Lo que queremos es realzar el club, darle la gloria que merece. Se pueden llevar a cabo un montón de actividades. Con la plata que ingresa de Vea, el club debería tener unas tremendas instalaciones que estaría sin dudas entre las mejores a nivel nacional».

Cómo sigue: «Varios compañeros recibieron cartas documento, algunos la contestaron, otros no. La lucha sigue porque hay gente ajena que nos alienta y nos dice que el club no merece estar en manos de esas personas. Estamos bien encaminados y la lucha continúa».