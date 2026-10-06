Messi y el emotivo video de despedida: "Dejé todo, me voy en paz"

Lionel Messi se prepara para protagonizar una jornada muy especial con la camiseta de la Selección argentina. Esta noche disputará su último partido con la Albiceleste, en un encuentro ante Benín que tendrá como escenario el estadio Monumental y que funcionará como marco de un homenaje a una trayectoria que se extendió durante más de 21 años.

La expectativa en torno a la despedida creció durante las horas previas. Las manifestaciones de cariño y reconocimiento hacia el astro se multiplicaron y atravesaron la previa del partido, en un momento cargado de significado para el fútbol argentino.

Messi reaccionó esta mañana a esas muestras de afecto con una publicación en sus redes sociales. En una historia compartió una fotografía en la que aparece besando la camiseta especial que utilizará en su último partido con la Selección.

El mensaje que acompañó la imagen fue breve, pero significativo: "Gracias Argentina". Con esas palabras, el capitán devolvió las expresiones de cariño recibidas antes de una noche que marcará el cierre de una etapa extraordinaria con el seleccionado nacional.

El amistoso frente a Benín aparece, de esta manera, como la excusa deportiva para una jornada cuyo eje estará puesto en la despedida de Messi. El estadio Monumental será el escenario de un momento histórico para el jugador y para la Selección argentina, después de más de dos décadas de una historia que alcanzó la gloria máxima de su carrera deportiva.

El video para seguir emocionando

Luego a horas de jugar su último partido con la Selección argentina y un video publicado por Adidas anticipó la emoción de una jornada histórica. Con "Gracias a la vida", de Mercedes Sosa, como tema de fondo, el capitán dejó un mensaje dirigido a los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera con la camiseta albiceleste. "Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar", expresó Messi en el video.

Las imágenes recorren distintos momentos del futbolista con la Argentina y terminan con una escena cargada de simbolismo: la Pulga se acerca a una percha y cuelga la camiseta argentina, como si dejara atrás una etapa que marcó para siempre la historia del seleccionado.

Un recorrido que comenzó en 2005

La relación de Messi con la Selección argentina comenzó de manera accidentada. Su debut se produjo en agosto de 2005 ante Hungría, en un partido que quedó marcado por su expulsión a los pocos segundos de haber ingresado.

A partir de aquel comienzo, el rosarino construyó una trayectoria única con la camiseta argentina. Con el paso de los años, su recorrido lo llevó a convertirse en el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia de la Selección. Los números de su carrera con la Albiceleste reflejan la dimensión de ese recorrido:

207 partidos disputados.

disputados. 125 goles convertidos.

convertidos. 68 asistencias .

. Máximo goleador histórico de la Selección.

Jugador con más presencias en la historia del equipo.

Messi superó ampliamente a las principales figuras que habían marcado la historia anterior del seleccionado. Entre ellas aparece Gabriel Batistuta, quien quedó segundo en la tabla histórica de goleadores con 54 tantos.

El rosarino también dejó atrás a todos sus antecesores en cantidad de partidos jugados, hasta convertirse en el futbolista con más presencias con la camiseta argentina.

Una era marcada por títulos

La trayectoria de Messi con la Selección también quedó definida por los títulos conseguidos. Después de diferentes etapas y competencias, el futbolista alcanzó una serie de conquistas que marcaron una era para la Albiceleste.

Entre los principales títulos obtenidos aparecen:

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial de Qatar 2022.

Copa América 2024.

A esos logros se suman las conquistas obtenidas durante su etapa en las selecciones juveniles. Messi celebró el Mundial Sub 20 de 2005 y posteriormente consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

La sucesión de títulos convirtió su recorrido con la Selección en una historia que trascendió las estadísticas individuales. La despedida llega después de haber alcanzado la gloria máxima de su carrera deportiva y de haber sido protagonista de los principales éxitos del seleccionado durante más de dos décadas.

Récords que trascendieron la camiseta argentina

El impacto de Messi no quedó limitado a las competencias disputadas con la Selección. Su trayectoria internacional también está acompañada por una serie de récords que lo ubican entre los protagonistas más destacados de la historia de los Mundiales y de la Copa América.

En la máxima competencia internacional, Messi disputó seis Copas del Mundo, igualando a Cristiano Ronaldo. Además, posee los siguientes registros:

34 partidos jugados en Mundiales , récord absoluto.

, récord absoluto. 23 victorias en Copas del Mundo.

en Copas del Mundo. 21 goles convertidos en Mundiales.

convertidos en Mundiales. Único futbolista en dar asistencias en cinco ediciones de la Copa del Mundo.

de la Copa del Mundo. Único futbolista en marcar goles en tres décadas distintas.

La dimensión de esos números acompaña una carrera que atravesó diferentes generaciones y competencias. Su presencia en seis Mundiales y su continuidad como protagonista permitieron que acumulara registros que quedaron asociados a su nombre.

Una marca histórica también en la Copa América

La Copa América constituye otro capítulo central de su recorrido con la Albiceleste. Messi disputó siete torneos continentales, acumuló 39 partidos, disputó cinco finales y consiguió ganar las dos últimas que jugó.

Los 39 encuentros lo convierten en el jugador con más partidos disputados en la historia de la Copa América, de acuerdo con los datos de su trayectoria.

La secuencia de finales y títulos adquirió una dimensión particular con las conquistas de las últimas ediciones, especialmente después de haber alcanzado la Copa América 2021 y la Copa América 2024.

Su recorrido en la competencia continental quedó así acompañado por un récord absoluto de presencias y por una participación decisiva en cinco finales.

El récord goleador en las Eliminatorias Sudamericanas

La trayectoria de Messi con la Selección también dejó una marca histórica en las Eliminatorias Sudamericanas. El rosarino terminó como máximo goleador histórico de la competencia, con 36 tantos en 72 partidos. Esa cifra se suma a otro registro destacado: igualó el récord de presencias que pertenece al ecuatoriano Iván Hurtado.

De esta manera, los números de Messi abarcan prácticamente todos los grandes escenarios en los que compitió con la Selección: Mundiales, Copa América y Eliminatorias Sudamericanas, además de sus participaciones en las selecciones juveniles.