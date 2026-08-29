Las Leonas vencieron a Países Bajos y conquistaron su tercer Mundial de hockey

Las Leonas hicieron historia y conquistaron su tercer Mundial de hockey sobre césped tras vencer a Países Bajos por 3-1 en los penales australianos, luego de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

El seleccionado argentino logró remontar una final que había comenzado cuesta arriba y terminó imponiéndose ante las locales en el estadio Wagener de Amstelveen, en territorio neerlandés. Con este título, Argentina alcanzó su tercera estrella mundial y quedó en soledad como la segunda selección más ganadora de la historia, detrás de Países Bajos, que suma nueve campeonatos.

El equipo conducido por Fernando Ferrara tuvo como grandes protagonistas a Cristina Cosentino, fundamental para mantener con vida a Las Leonas durante el partido y determinante en la definición desde los 23 metros; María José Granatto, autora del empate en el último cuarto; y Sofía Cairó, quien convirtió el penal australiano que selló la consagración.

Argentina reaccionó en el momento decisivo

Países Bajos logró ponerse en ventaja durante el encuentro y sostuvo el resultado durante buena parte del partido. Las Leonas, sin embargo, no bajaron los brazos y encontraron el empate en el último período.

Granatto apareció para capturar un rebote después de un córner corto y marcó el 1-1 que llevó la definición a los penales australianos.

En la tanda, Argentina fue contundente y ganó 3-1, mientras Cosentino volvió a convertirse en una de las figuras al contener los intentos neerlandeses. Cairó tuvo la responsabilidad del último remate y no falló: convirtió el penal que desató el festejo argentino.

Una historia especial frente a Países Bajos

La consagración tuvo además un significado particular por el rival. Esta fue la tercera final mundialista que Argentina le gana a Países Bajos.

Las anteriores habían sido las de Perth 2002 y Rosario 2010, los otros dos títulos mundiales conquistados por Las Leonas. En los restantes enfrentamientos decisivos, la victoria quedó en manos del seleccionado neerlandés.

Países Bajos llegaba como el gran favorito y había ganado todos sus partidos durante el torneo, además de ser el campeón de las últimas tres ediciones.

Argentina logró cortar esa racha en el partido más importante y volvió a escribir una página histórica para el hockey nacional.

Con esta victoria, Las Leonas sumaron su tercera estrella mundial, detrás de las nueve consagraciones de Países Bajos, y recuperaron el título en una final que quedará entre las más importantes de la historia del seleccionado argentino.

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