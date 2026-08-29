Los Pumas abren en Jujuy la serie de dos amistosos ante Australia

Los Pumas iniciarán este sábado en Jujuy una serie de dos amistosos frente a Australia. El encuentro, previsto desde las 16:00 en el estadio 23 de Agosto del club Gimnasia y Esgrima, es preparatorio con miras al reinicio del Nations Championship.

El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, mantendrá el mismo XV titular que cayó ante Sudáfrica por 17-10 en su última presentación. No obstante, habrá cambios en el banco de suplentes con el ingreso de Nicolás Roger y la inclusión de Rodrigo Martínez en lugar de Mayco Vivas. Juan Martín Scelzo quedó fuera de la convocatoria para este partido.

Por el lado de los Wallabies, el equipo llegó a la Argentina tras vencer en sus dos últimos compromisos a Japón y busca consolidar su plantel de cara a la Copa del Mundo 2027.

Cómo ver en vivo Los Pumas vs. Wallabies

El primer duelo de la serie podrá verse en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN 2. El segundo partido entre Argentina y Australia está programado para el próximo fin de semana en Mendoza.

Después de estos amistosos, Los Pumas viajarán a Europa para enfrentar a Irlanda, Italia y Francia en noviembre, en la segunda etapa del Nations Championship.

Las formaciones de Los Pumas y Australia

Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.

Australia: Isaac Kailea, Brandon Paenga-Amosa, Allan Alaalatoa, Josh Canham, Jeremy Williams, Tom Hooper, Fraser McReight, Rob Valetini, Ryan Lonergan, Carter Gordon, Harry Potter, Hunter Paisami, Isaac Henry, Max Jorgensen y Tom Wright.

Suplentes: Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott, Ben Donaldson y Joseph-Aukuso Suaalii.

Datos del partido

Estadio: 23 de Agosto (Jujuy).

Hora de inicio: 16:00.

TV: ESPN 2 y Disney+ Premium.

La agenda de Los Pumas en lo que resta del año

29 de agosto - vs. Australia - 16:00 en Jujuy (amistoso).

5 de septiembre - vs. Australia - 18:00 en Mendoza (amistoso).

6 de noviembre - vs. Irlanda - 17:10 en Dublín (Nations Championship).

14 de noviembre - vs. Italia - 8:40 en Génova (Nations Championship).

21 de noviembre - vs. Francia - 17:10 en París (Nations Championship).