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Los Pumas abren en Jujuy la serie de dos amistosos ante Australia

El equipo argentino se mide con los Wallabies en el Estadio 23 de Agosto de Gimnasia, en el primero de los dos duelos previos al reinicio del Nations Championship.

29 Agosto de 2026 09.31

Los Pumas iniciarán este sábado en Jujuy una serie de dos amistosos frente a Australia. El encuentro, previsto desde las 16:00 en el estadio 23 de Agosto del club Gimnasia y Esgrima, es preparatorio con miras al reinicio del Nations Championship.

El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, mantendrá el mismo XV titular que cayó ante Sudáfrica por 17-10 en su última presentación. No obstante, habrá cambios en el banco de suplentes con el ingreso de Nicolás Roger y la inclusión de Rodrigo Martínez en lugar de Mayco Vivas. Juan Martín Scelzo quedó fuera de la convocatoria para este partido.

Por el lado de los Wallabies, el equipo llegó a la Argentina tras vencer en sus dos últimos compromisos a Japón y busca consolidar su plantel de cara a la Copa del Mundo 2027.

Cómo ver en vivo Los Pumas vs. Wallabies

El primer duelo de la serie podrá verse en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN 2. El segundo partido entre Argentina y Australia está programado para el próximo fin de semana en Mendoza.

Después de estos amistosos, Los Pumas viajarán a Europa para enfrentar a Irlanda, Italia y Francia en noviembre, en la segunda etapa del Nations Championship.

Las formaciones de Los Pumas y Australia

Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.

Australia: Isaac Kailea, Brandon Paenga-Amosa, Allan Alaalatoa, Josh Canham, Jeremy Williams, Tom Hooper, Fraser McReight, Rob Valetini, Ryan Lonergan, Carter Gordon, Harry Potter, Hunter Paisami, Isaac Henry, Max Jorgensen y Tom Wright.

Suplentes: Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott, Ben Donaldson y Joseph-Aukuso Suaalii.

Datos del partido

  • Estadio: 23 de Agosto (Jujuy).
  • Hora de inicio: 16:00.
  • TV: ESPN 2 y Disney+ Premium.

La agenda de Los Pumas en lo que resta del año

29 de agosto - vs. Australia - 16:00 en Jujuy (amistoso).

5 de septiembre - vs. Australia - 18:00 en Mendoza (amistoso).

6 de noviembre - vs. Irlanda - 17:10 en Dublín (Nations Championship).

14 de noviembre - vs. Italia - 8:40 en Génova (Nations Championship).

21 de noviembre - vs. Francia - 17:10 en París (Nations Championship).

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Amistosos Jujuy Los Pumas Rugby

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