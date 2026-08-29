Inter Miami, con Messi, enfrenta a Montréal en busca de volver al triunfo antes de la llegada del Kily González

El Inter Miami vuelve a la carga este sábado en busca de un triunfo que le permita cortar la mala racha y recuperar confianza. De la mano de Lionel Messi, Las Garzas enfrentarán a Montreal desde las 20:30 en el Nu Stadium, por la MLS. El partido tendrá un condimento especial: será el último encuentro del equipo bajo la conducción de Guillermo Hoyos, antes de que "Kily" González asuma como nuevo entrenador.

El conjunto de Florida atraviesa su peor momento de la temporada. Perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y quedó eliminado de la Leagues Cup tras las derrotas ante Monterrey y León. Ya por la MLS, tampoco pudo recuperarse: cayó 4-1 frente a Nashville, empató 2-2 con Philadelphia Union y perdió 2-1 ante Toronto.

A pesar de esta seguidilla negativa, el Inter se mantiene segundo en la Conferencia Este con 39 puntos, aunque quedó a diez unidades del líder Nashville, que suma 49. Con 13 fechas todavía por disputarse, el equipo del astro argentino buscarán volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos.

Del otro lado estará Montréal, que llega después de empatar 2-2 como local ante Los Angeles Galaxy. El conjunto canadiense atraviesa una temporada complicada y ocupa el penúltimo lugar de la Conferencia Este, con apenas 21 puntos.

Cuándo y dónde ver Inter Miami vs. Montréal

Inter Miami y Montréal se enfrentarán este sábado 29 de agosto, desde las 20:30, por la semana 22 de la MLS. El encuentro se disputará en el Nu Stadium.

El partido podrá verse en vivo por Apple TV, plataforma que transmite los partidos de la MLS.