En medio de la búsqueda de un nuevo entrenador tras la renuncia de Eduardo "Chacho" Coudet, River sorprendió a sus hinchas con un mensaje dedicado a Ramón Díaz por su cumpleaños número 66.

El club publicó en sus canales oficiales una imagen del histórico entrenador y lo definió como un "símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia". El homenaje rápidamente generó repercusiones en las redes sociales y alimentó las especulaciones sobre un posible regreso del riojano al banco del Millonario.

Sin embargo, el mensaje tuvo como único objetivo saludar a Ramón Díaz por su cumpleaños y no estuvo vinculado con la búsqueda del reemplazante de Coudet.

Ramón Díaz es el segundo entrenador más ganador de la historia de River, detrás de Marcelo Gallardo, y su nombre suele aparecer entre los candidatos cada vez que el club debe definir un nuevo director técnico.

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana y la salida de Coudet, comenzaron a circular distintos nombres para ocupar el puesto. Aunque un sector de los hinchas pidió por el regreso del riojano, su nombre no aparece entre las principales opciones que analiza actualmente la dirigencia.

El guiño de River a Ramón Díaz que revolucionó a los hinchas tras la salida de Coudet

Emiliano Díaz habló sobre un posible regreso a River

En diálogo con ESPN, Emiliano Díaz, hijo y ayudante histórico de Ramón, se refirió a la situación de Coudet y expresó su tristeza por la salida del entrenador.

"Primero, triste por lo de Chacho, porque es un amigo y me pone muy triste. El fútbol tiene esas injusticias, a veces hay lugares y momentos que no son para vos, y la verdad que no se le dio al Chacho. Muy triste por eso", manifestó.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de que él y su padre vuelvan a River, Emiliano fue contundente: "¿Cómo no? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría".

De todos modos, evitó avanzar sobre la decisión de la dirigencia de designar a Leonardo Ponzio como entrenador interino mientras se define quién será el próximo técnico.

El mensaje publicado por River volvió a poner el nombre de Ramón Díaz en el centro de la escena, aunque por ahora no representa una confirmación ni un indicio oficial de que el histórico entrenador vaya a regresar al club.

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