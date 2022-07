Las Ligas de fútbol de Catamarca buscan la normalización de la Federación

En una reunión virtual, los presidentes de las Ligas de fútbol de Catamarca trataron la normalización de la Federación Catamarqueña de Fútbol y la organización de los torneos de Selecciones de Ligas Sub 13 y Sub 15 y Torneos de Clubes Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

En el encuentro estuvieron presentes la Dra. María Sylvia Jiménez, presidenta de la Liga Catamarqueña de Fútbol; Gustavo Marcial Presidente de la Liga Santamaríana de Fútbol, Miguel Ángel Carrizo, presidente de la Liga de Pomán; Dr. Daniel Ontiveros, presidente de la Liga Andalgalense de Fútbol; Roberto Fernando Ortiz, a cargo de la Liga Tinogasteña de Fútbol, Crhistian Sánchez, presidente de la Liga Santarroseña de Fútbol, y el presidente de la Liga Chacarera de Fútbol, Lucas Cisternas.

Según fue informado, el tema principal de la reunión fue la normalización de la Federación, tema sobre el cual determinaron elevar una nota firmada por los presidentes de ligas solicitando a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).

El pedido formal ingresará este viernes, y en caso de ser positivo, nombrarán a las personas encargadas de la normalización para poder llamar a Asamblea tras más de 15 años sin autoridades regulares.

De esta manera, con esta decisión las Ligas de Fútbol de Catamarca dieron el primer paso, fundamental para el fútbol catamarqueño, para la normalización de la Federación.