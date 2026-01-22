Las tres apuestas de Úbeda en Boca para el debut ante Riestra

Boca Juniors hará su estreno en el Torneo Apertura este domingo, cuando reciba a Deportivo Riestra en la Bombonera. En un contexto marcado por un mercado de pases agitado y sin incorporaciones, el entrenador Claudio Úbeda apostó por algunas decisiones llamativas en la formación titular.

La principal novedad aparece en la delantera, un sector golpeado por las ausencias. Edinson Cavani quedó descartado por una lumbalgia, Milton Giménez evalúa someterse a una operación por pubalgia y Miguel Merentiel sufrió un desgarro en el último amistoso frente a Olimpia. Ante este panorama, Úbeda decidió ubicar a Lucas Janson como centrodelantero, una elección que generó debate entre los hinchas.

En el mediocampo también hubo una modificación inesperada. Tras varias pruebas en la pretemporada, el DT optó por Tomás Belmonte desde el inicio en lugar de Milton Delgado. El exvolante de Lanús viene de convertir un gol en la victoria ante Olimpia y se ganó un lugar en el once.

La tercera sorpresa se dio en los extremos, un sector donde Boca cuenta con pocas variantes. Ante la escasez de opciones, Úbeda incluyó a Alan Velasco por la banda derecha, completando un ataque atípico para el debut.

Las decisiones del entrenador no fueron bien recibidas por gran parte de los hinchas en redes sociales. Janson es uno de los jugadores más cuestionados por su bajo rendimiento desde su llegada, mientras que la salida de Delgado del equipo titular generó malestar, tanto por su buen nivel reciente como por su condición de futbolista surgido de las inferiores del club.

El probable equipo de Boca vs. Deportivo Riestra

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

Cuándo y dónde juegan Boca y Riestra

El partido se disputará este domingo desde las 18.30 en la Bombonera.

Cómo ver el partido

El encuentro será transmitido por la señal de TNT Sports.