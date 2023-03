Le preguntaron a Riquelme sobre la continuidad de Ibarra en Boca y la fría respuesta sorprendió a todos

En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal festejó los 100 años del club con un partido entre las glorias de la institución y otras representantes de la selección española, con las presencias de Juan Román Riquelme y Martín Palermo.

Los dos exfutbolistas fueron titulares y se reencontraron sobre el campo de juego luego de casi ocho años, cuando fueron parte de la despedida de Sebastián Battaglia en 2015. De esta forma, muchos fanáticos volvieron a alegrarse por ver a Riquelme, quien jugó alrededor de 60 minutos y a los 44 años demostró que su talento sigue intacto.

Tras el partido, les hicieron notas a varios de los jugadores que estuvieron en la fiesta de los 100 años. Riquelme, ídolo y vicepresidente de Boca, no fue la excepción. A Román le preguntaron de todo, incluso sobre el futuro de Hugo Ibarra como DT del Xeneize.

La pregunta sobre la continuidad de Ibarra llegó sobre el final de la entrevista. Y la cara de sorpresa de Riquelme por la consulta lo decía todo. "Bueno, yo estoy acá festejando esto en Villarreal. En un rato vamos a jugar nosotros un partido de Copa Argentina (ante Olimpo) y esperemos hacerlo bien y poder ganar", afirmó ante medios españoles. Su respuesta fue fría.

Riquelme también se refirió a su función como dirigente de Boca. "Hoy me toca estar en otro lugar, mi etapa de futbolista ya pasó. Me he tomado mucho años preparándome antes de tomar la decisión de volver a mi club. Me siento afortunado de estar en Boca, nuevamente ayudando. Hemos ganado muchos títulos en estos tres años. Cada día quiero seguir mejorando y que Boca siga creciendo", afirmó.

"En nuestro país los hinchas son muy fanáticos. Venimos ganando seguido, pero cada cuatro o cinco meses tenemos la obligación de volver a ganar. Eso es bueno porque el club y los jugadores tienen que seguir trabajando. Estamos con mucha ilusión esta temporada", cerró.